أنشيلوتي يعلق على خلافه مع فينيسيوس
علق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد على خلافه مع اللاعب البرازيلي فينيسيوس جونيور.
والتقطت الكاميرا خلافا بين أنشيلوتي وفينيسيوس جونيور خلال مباراة ريال مدريد ولاس بالماس، يوم الأربعاء في الجولة السابعة من الدوري الإسباني.
وشارك فينيسيوس بديلا في المباراة التي لعبت على ملعب سانتياغو برنابيو.
وقال أنشيلوتي لفينيسيوس في الفيديو المتداول: "عليك أن تلعب بحرية أكبر" ورد فينيسيوس: "ماذا تريدني أن أفعل؟ ثم يشير إلى تنظيم الفريق داخل الملعب".
ثم قال أنشيلوتي في وقت لاحق: "لا يمكنك اللعب بهذه الطريقة، لا يمكنك اللعب بهذه الطريقة".
رد أنشيلوتي
وسئل أنشيلوتي عن الخلاف، وقال في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "أخبرته أن يعتني بنفسه لأننا لا نريد المخاطرة، لقد كان يلعب في أفضل حالاته وقلت له فقط أن يسيطر على نفسه وأن يلعب بشكل منخفض".
وأضاف: لا بأس، سيلعب منذ البداية أمام جيرونا، وسنرى كم دقيقة يمكنه الاستمرار، أعتقد أنه يمكنه اللعب 90 دقيقة، أراه يتعافى تمامًا وسيساعدنا".
وعن تطورات قضية برشلونة ونيغريرا قال المدرب الإيطالي: "أنا قلق بشأن هذا الأمر الخطير، مثل عالم كرة القدم بأكمله، علينا أن نترك العدالة تعمل ونتركها تأخذ مجراها".
وأكد: "نحن جيدون، سنلعب مباراة مهمة ضد جيرونا المتصدر وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا، لقد استعدنا أنطونيو روديغر، الذي لم يكن لديه أي شيء خطير، ويصل الفريق بحماس كبير".
وأوضح: "علينا أن نلعب مباراة كاملة، مثل أي شخص آخر. يجب أن نتحلى بالتوازن والدفاع بشكل جيد وإظهار الجودة التي نمتلكها مع الكرة لإحداث الضرر".
وبسؤاله عن ديفيد ألابا قال: "الأمر ليس خطيرًا، إنه إزعاج بسيط وسنحاول استعادته بحلول يوم الثلاثاء".