أنشيلوتي يعلق على خلافه مع فينيسيوس

رد أنشيلوتي

وسئل أنشيلوتي عن الخلاف، وقال في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "أخبرته أن يعتني بنفسه لأننا لا نريد المخاطرة، لقد كان يلعب في أفضل حالاته وقلت له فقط أن يسيطر على نفسه وأن يلعب بشكل منخفض".

وأضاف: لا بأس، سيلعب منذ البداية أمام جيرونا، وسنرى كم دقيقة يمكنه الاستمرار، أعتقد أنه يمكنه اللعب 90 دقيقة، أراه يتعافى تمامًا وسيساعدنا".

وعن تطورات قضية برشلونة ونيغريرا قال المدرب الإيطالي: "أنا قلق بشأن هذا الأمر الخطير، مثل عالم كرة القدم بأكمله، علينا أن نترك العدالة تعمل ونتركها تأخذ مجراها".

وأكد: "نحن جيدون، سنلعب مباراة مهمة ضد جيرونا المتصدر وسنحاول تقديم أفضل ما لدينا، لقد استعدنا أنطونيو روديغر، الذي لم يكن لديه أي شيء خطير، ويصل الفريق بحماس كبير".

وأوضح: "علينا أن نلعب مباراة كاملة، مثل أي شخص آخر. يجب أن نتحلى بالتوازن والدفاع بشكل جيد وإظهار الجودة التي نمتلكها مع الكرة لإحداث الضرر".

وبسؤاله عن ديفيد ألابا قال: "الأمر ليس خطيرًا، إنه إزعاج بسيط وسنحاول استعادته بحلول يوم الثلاثاء".