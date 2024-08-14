وقع نادي النصر في خطأ غريب، خلال مباراته ضد التعاون بنصف نهائي كأس السوبر السعودي، مساء الأربعاء، والتي انتهت بفوز "العالمي" بثنائية نظيفة.

وسجل النصر هدفا في كل شوط ليفوز 2-صفر على التعاون في قبل نهائي كأس السوبر السعودية لكرة القدم، ليضرب موعدا مع غريمه الهلال في النهائي.

وقبيل نهاية اللقاء، أجرى لويس كاسترو مدرب النصر تغييرًا في الدقيقة 81 من زمن المباراة، حيث رفع الحكم الرابع اللوحة الإلكترونية، وظهر تغيير صاحب القميص رقم 10 "ساديو ماني"، ليحل محله "عبدالرحمن غريب" صاحب الرقم 29.

ولكن تفاجئ الجميع بخروج كريستيانو رونالدو، صاحب رقم 7، بدلا من ساديو ماني.

يذكر أن النصر قد بدأ اللقاء بقوة بحثا عن هدف مبكر، وكان له ما أراد عندما توغل ساديو ماني من الجبهة اليسرى ومرر كرة أرضية داخل المنطقة قابلها يحيى بتسديدة مباشرة من مسافة قريبة في الشباك.

وأضاف رونالدو هدف النصر الثاني بعدما توغل سلطان الغنام داخل منطقة جزاء التعاون وأرسل تمريرة في اتجاه قائد النصر الذي قابل الكرة بتسديدة قوية في المرمى.

وتناوب ماني ورونالدو على إهدار عدة فرص أخرى كانت كفيلة بزيادة أهداف النصر مع عدم وجود تهديد من التعاون على مرمى البرازيلي بينتو.

وتلقى مارسيلو بروزوفيتش لاعب خط وسط النصر بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بعد تدخل عنيف فهد الجميعة لاعب التعاون في وسط الملعب.

وتأهل الهلال أمس الثلاثاء إلى النهائي بعد فوزه 4-1 على الأهلي بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل 1-1.

وتقام المباراة النهائية بين الهلال والنصر يوم السبت المقبل.