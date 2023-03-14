ترتيب الدوري الإيطالي.. ساليرنيتانا يفرض التعادل على ميلان ويحرمه من الوصافة (فيديو)
فرض ساليرنيتانا التعادل على مضيفه ميلان 1/1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين في ختام مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.
وعلى ملعب سان سيرو تقدم المهاجم الفرنسي لوليفيه جيرو لميلان في الدقيقة 45+1 من ضربة رأس، مستغلا كرة ركنية لعبها إسماعيل بن ناصر.
وسجل بولايي ديا هدف التعادل لساليرنيتانا في الدقيقة 61 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة عرضية من دوماغوي باراداريتش.
وحرم التعادل ميلان من الصعود للمركز الثاني مع جاره إنتر ميلان، ليظل ميلان في المركز الرابع ويملك 48 نقطة من 26 مباراة.
ويتصدر نابولي جدول الترتيب برصيد 68 نقطة، ثم إنتر ميلان برصيد 50 نقطة، ويتبعهما لاتسيو برصيد 49 نقطة، في حين رفع التعادل رصيد ساليرنيتانا إلى 26 نقطة في المركز السادس عشر.
ومنذ صعوده لدوري الدرجة الأولى الإيطالي موسم 2021/2022 لعب ساليرنيتانا 4 مباريات أمام ميلان، فاز ميلان في مرتين وتعادلا مرتين.
ومن المقرر أن يلعب ميلان في الجولات الخمس المقبلة مع أودينيزي ونابولي وإمبولي وبولونيا وليتشي.