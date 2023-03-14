ترتيب الدوري الإيطالي.. ساليرنيتانا يفرض التعادل على ميلان ويحرمه من الوصافة (فيديو)

فرض ساليرنيتانا التعادل على مضيفه ميلان 1/1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الإثنين في ختام مباريات الجولة الـ26 من الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب سان سيرو تقدم المهاجم الفرنسي لوليفيه جيرو لميلان في الدقيقة 45+1 من ضربة رأس، مستغلا كرة ركنية لعبها إسماعيل بن ناصر.