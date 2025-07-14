رد حاسم من النصر حول الانسحاب من السوبر السعودي

رد نادي النصر بشكل حاسم، على تقارير الانسحاب من منافسات كأس السوبر السعودي، الذي سيقام هذا الصيف.

ومن المقرر أن تُقام بطولة كأس السوبر السعودي في هونغ كونغ، خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس المقبل، بمشاركة 4 أندية سعودية هي: النصر، والاتحاد، والهلال، والقادسية.

وسبق أن استقر نادي الهلال على تقديم اعتذار عن المشاركة في البطولة عبر خطاب رسمي أرسله إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، مبررًا ذلك بتأخر إجازة لاعبي الفريق بعد مشاركتهم في كأس العالم للأندية، ورغبتهم بتجنب الإرهاق قبل بداية الموسم الرياضي الجديد.

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حقيقة الانسحاب

بعد هذا الاعتذار، ترددت أنباء عن احتمال انسحاب النصر أيضًا، لكن مصادر موثوقة كشفت أن إدارة النادي لم تطرح أي نقاشات حول هذا الأمر، بل أكدت استعدادها الكامل للمشاركة.

وقالت تلك التقارير إنه تم حجز طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق من الرياض إلى هونغ كونغ يوم 15 أغسطس، قبل انطلاق البطولة بأربعة أيام، وذلك بعد عودة الفريق من معسكره الخارجي في النمسا والبرتغال.

وأوضحت أن أي اعتذار عن المشاركة سيعرض النصر لعقوبات تشمل حرمانه من النسخة المقبلة من البطولة، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر بنصف مليون ريال.

كما أن الانسحاب قد يؤدي إلى خسائر مالية إضافية بسبب الالتزامات التعاقدية مع الرعاة وحقوق البث التلفزيوني، خاصة إذا تأهل الفريق إلى المباراة النهائية، حيث يُلزم بالظهور لمدة 180 دقيقة وفقًا للوائح.

ووفقًا للائحة المسابقة، في حال انسحاب أي نادٍ، يتم استبداله بالنادي الأعلى تصنيفًا في دوري روشن السعودي، وبالتالي، فإن الأهلي سيكون الخيار البديل للهلال في حال تمت الموافقة على اعتذاره، نظرًا لحصوله على المركز الخامس في الدوري.