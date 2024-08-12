أصبح الإعلامي سلطان الغشيان مرشحًا لتولي منصب مهم في نادي النصر السعودي في المدة القادمة.

وكشف الإعلامي السعودي عبد العزيز العصيمي عبر حسابه بموقع إكس عن اتجاه داخل نادي النصر لإطلاق قناة تليفزيونية في وقت قصير.

وأشار العصيمي إلى أن سلطان الغشيان مرشح لتولي إدارة القناة التليفزيونية المنتظر إطلاقها باسم نادي النصر.

ويعد سلطان الغشيان أحد أبرز الإعلاميين الرياضيين في المملكة العربية السعودية، وعمل في عدة قنوات تليفزيونية، كذلك ظهر في برنامج "الدوري مع وليد" لسنوات عبر قناة "إم بي سي سبورت".

وعمل أيضًا معلقًا رياضيًا على بعض مباريات المنتخب السعودي والدوري المحلي.

ويستعد نادي النصر لافتتاح موسمه الجديد بخوض لقاء التعاون بعد غدٍ الأربعاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي الذي يقام في مدينة أبها بالمملكة العربية السعودية.

ولم يتعاقد النصر إلا مع حارس المرمى البرازيلي بينتو لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل، في حين جدد الثقة في خدمات مدربه البرتغالي لويس كاسترو.

وارتبط اسم النصر بالتعاقد مع سالم النجدي لاعب الفتح، ولكن الصفقة لم تُعلن رسميًا في الأيام القليلة الماضية.