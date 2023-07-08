انتخاب طلال الفهد رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي

وكان الشيخ الراحل فهد الأحمد الصباح أول من ترأس المجلس الأولمبي الآسيوي عام 1982، قبل أن ينتقل المنصب، عقب مقتله أثناء الاجتياح العراقي للكويت، لنجله أحمد في 1990، الذي استمر رئيسًا حتى تنحيه عام 2021، ثم إلى طلال الفهد.

وبحسب النظام الداخلي يشترط أن يحظى المرشح للرئاسة بدعم لجنتين أولمبيتين على الأقل، ويفوز بالرئاسة من يحصل على أغلبية أصوات اللجان الأولمبية القارية الـ45.

وتأخرت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في إجراء الانتخابات لاعتراض ممثل سوريا على عدم السماح له بالتصويت بينما يتم السماح لأوزبكستان التي لم يسمح لممثلها بدخول القاعة وقت الاجتماع.