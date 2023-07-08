انتخاب طلال الفهد رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي
اُنتخب الشيخ طلال الفهد رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي اليوم السبت.
وتفوق الشيخ طلال الفهد، الذي حصل على 24 صوتا، على مواطنه حسين المسلم (20 صوتا)، في العاصمة التايلاندية بانكوك.
وكان الشيخ طلال البالغ من العمر 58 عاما، قد خلف شقيقه الشيخ أحمد الفهد، الذي تنحى عن رئاسة المنصب في سبتمبر 2021.
وسيكون الشيخ طلال الفهد رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي لمدة 4 سنوات قادمة.
وكان الشيخ الراحل فهد الأحمد الصباح أول من ترأس المجلس الأولمبي الآسيوي عام 1982، قبل أن ينتقل المنصب، عقب مقتله أثناء الاجتياح العراقي للكويت، لنجله أحمد في 1990، الذي استمر رئيسًا حتى تنحيه عام 2021، ثم إلى طلال الفهد.
وبحسب النظام الداخلي يشترط أن يحظى المرشح للرئاسة بدعم لجنتين أولمبيتين على الأقل، ويفوز بالرئاسة من يحصل على أغلبية أصوات اللجان الأولمبية القارية الـ45.
وتأخرت الجمعية العمومية للمجلس الأولمبي الآسيوي في إجراء الانتخابات لاعتراض ممثل سوريا على عدم السماح له بالتصويت بينما يتم السماح لأوزبكستان التي لم يسمح لممثلها بدخول القاعة وقت الاجتماع.