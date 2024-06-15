أهداف مباراة إسبانيا وكرواتيا في يورو 2024 (فيديو)
تشهد بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) مواجهة قمة مبكرة بين منتخبي إسبانيا وكرواتيا في افتتاح منافسات المجموعة الثانية للنسخة الحالية للبطولة المقامة في ألمانيا.
وتضم المجموعة الثانية أيضًا مواجهة بين منتخبي إيطاليا وألبانيا في ختام الجولة الأولى لهذه المجموعة.
وتقدم منتخب إسبانيا على حساب كرواتيا في الدقيقة 29 بهدف سجله اللاعب ألفارو موراتا.
وأحرز نجم لاروخا الهدف الأول في مرمى كرواتيا ليضع المنتخب الإسباني في المقدمة.
ونجح المنتخب الإسباني في تسجيل الهدف الثاني سريعًا عن طريق لاعبه فابيان رويز في الدقيقة 32.
ونجح المنتخب الإسباني في تسجيل الهدف الثالث عن طريق داني كارفخال في الدقيقة 45 ليخرج الشوط الأول بتقدم إسبانيا بنتيجة 3-0.