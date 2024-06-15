أهداف مباراة إسبانيا وكرواتيا في يورو 2024 (فيديو)

تشهد بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) مواجهة قمة مبكرة بين منتخبي إسبانيا وكرواتيا في افتتاح منافسات المجموعة الثانية للنسخة الحالية للبطولة المقامة في ألمانيا.

وتضم المجموعة الثانية أيضًا مواجهة بين منتخبي إيطاليا وألبانيا في ختام الجولة الأولى لهذه المجموعة.