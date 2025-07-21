بعد أزمة الرحيل.. أول ظهور ليوسف بلايلي في تدريبات الترجي (فيديو)

عاد الدولي الجزائري يوسف بلايلي إلى تدريبات الفريق الأول للترجي التونسي، في مشهد يُنهي أي تكهنات حول مغادرته خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يأتي هذا الظهور بعد أيام من تصاعد الأزمة بين اللاعب وإدارة النادي، التي وصلت إلى حد رفضه المشاركة في التدريبات الجماعية لفريقه، وارتباط اسمه بالانتقال إلى نادي مولودية الجزائر.

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والتقطت كاميرات وسائل الإعلام لحظات وصول بلايلي إلى معسكر الترجي المقام بمدينة "عين الدراهم"، فقد بدأ بتمارين انفرادية تحت إشراف الجهاز الفني، تمهيدًا لانضمامه الكامل إلى زملائه في الحصص التدريبية الجماعية خلال الساعات المقبلة.

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وكان بلايلي قد أثار موجة من الجدل عبر منصاته الاجتماعية بعد نشر "ستوري" على إنستغرام به أغانٍ تشجيعية خاصة بمولودية الجزائر، ما عزز الشائعات حول رغبته في العودة إلى الدوري الجزائري.

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لكنه فاجأ الجميع لاحقًا بالمشاركة اليوم الاثنين في تدريبات الفريق التونسي.