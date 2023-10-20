سبورت: أردا غولر يستهدف المشاركة في الكلاسيكو ضد برشلونة

أفادت صحيفة "سبورت" أن أردا غولر لاعب ريال مدريد يستهدف المشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في الليغا.

ومنذ انتقاله لريال مدريد في السوق الصيفي لم يشارك غولر حتى الآن مع ريال مدريد بسبب الإصابات.

وذكرت الصحيفة، أن غولر البالغ من العمر 18 عامًا يتناوب في التدريبات بين العمل مع زملائه وبمفرده حتى يكتمل تعافيه.

وأوضحت أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ليس في عجلة من أمره بشأن عودة غولر، لتجنب تعرض اللاعب لانتكاسات جديدة.