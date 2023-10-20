سبورت: أردا غولر يستهدف المشاركة في الكلاسيكو ضد برشلونة
أفادت صحيفة "سبورت" أن أردا غولر لاعب ريال مدريد يستهدف المشاركة في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة في الليغا.
ومنذ انتقاله لريال مدريد في السوق الصيفي لم يشارك غولر حتى الآن مع ريال مدريد بسبب الإصابات.
وذكرت الصحيفة، أن غولر البالغ من العمر 18 عامًا يتناوب في التدريبات بين العمل مع زملائه وبمفرده حتى يكتمل تعافيه.
وأوضحت أن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ليس في عجلة من أمره بشأن عودة غولر، لتجنب تعرض اللاعب لانتكاسات جديدة.
ويتبع غولر خطة بدنية محددة لاستعادة أفضل مستوياته ويخوض "فترة تحضيرية مصغرة" لتقوية عضلاته واكتساب الإيقاع البدني.
ووصل اللاعب التركي إلى ريال مدريد وهو يعاني من كدمة في ركبته اليمنى، وعندما تعافى وكان على بعد خطوة واحدة من الظهور لأول مرة مع ريال مدريد أصيب مرة أخرى.
وفي المرة الثانية كانت الإصابة عضلية في العضلة المستقيمة الفخذية اليسرى، وقد تعافى منها كما أفادت "سبورت".
وأكدت الصحيفة أن كل شيء يشير إلى أن غولر لن يلعب في مباراة ريال مدريد أمام إشبيلية، غدًا السبت في الليغا.
وقالت الصحيفة، إنه يمكن أن يتم استدعاء غولر لقائمة ريال مدريد أمام إشبيلية، لكن من غير المتوقع أن يشارك في المباراة.
وأفادت بأنه اعتمادًا على الحالة البدنية لغولر قد يشارك بضع دقائق يوم الأربعاء المقبل، أمام سبورتينغ براغا في دوري أبطال أوروبا.
لكن الصحيفة أكدت مجددًا على أن أنشيلوتي لن يخاطر بغولر إذا كان لديه أي شكوك بشأن جاهزية اللاعب الشاب.
وأوضحت أنه إذا سارت الأمور على ما يرام فسيظهر غولر لأول مرة أمام برشلونة في الكلاسيكو يوم 28 أكتوبر على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.