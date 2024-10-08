نجم سان جيرمان يتخلى عن رقمه المميز مع منتخب فرنسا من أجل غريزمان

كشفت تقارير أخبارية فرنسية أن نجم منتخب الديكة وباريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي سيحمل للمرة الأولى القميص رقم 7 مع منتخب بلاده، وذلك للمرة الأولى في مسيرته الدولية مع أبطال العالم 2018.

وذكر تقرير نشره موقع "آر أم سي سبورت" (RMC SPORT) أن القميص رقم 7 الذي كان يحمله النجم الحالي لأتلتيكو مدريد مع منتخب بلاده منذ 10 سنوات، سيحصل عليه ديمبيلي بطلب منه.

ويحمل ديمبيلي في العادة القميص رقم 11 وهو رقمه المميز مع المنتخب الفرنسي، أما في البي آس جي فيحمل الرقم 10، قبل أن يطلب الحصول على رقم غريزمان بعد إعلان اعتزاله اللعب دوليا بصفة رسمية أواخر سبتمبر الماضي.

وسيرتدي عثمان ديمبيلي لأول مرة في مشواره مع فرنسا القميص الخاص بغريزمان خلال مباراة بلجيكا يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة من دوي الأمم الأوروبية.

ووفقا للمصادر ذاتها، لم يتم الإعلان عن حامل القميص رقم 11 في منتخب الديكة بعد أن تنازل عنه ديمبيلي.

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وكشف موقع "آر أم سي سبورت" عن مفاجأة ستحصل في المباراة المقبلة لفرنسا، وتتعلق بمنح القميص رقم 10، وهو الرقم المميز لنجم ريال مدريد كيليان مبابي للمهاجم كريستوف نكونكو، لكن مبابي سيسترجع بالتأكيد الرقم "المفضل" في كرة القدم بمجرد عودته لتشكيلة الديكة وفق المصدر ذاته.