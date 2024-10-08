logo
رياضة

نجم سان جيرمان يتخلى عن رقمه المميز مع منتخب فرنسا من أجل غريزمان

أعلن أنطوان غريزمان منذ أسبوعين قراره اعتزال اللعب دوليا بعد 137 مباراة مع فرنسا
نجم سان جيرمان يتخلى عن رقمه المميز مع منتخب فرنسا من أجل غريزمان
غريزمان مع منتخب فرنسا في يورو 2024
إرم نيوز
إرم نيوز
08 أكتوبر 2024، 10:49 ص

كشفت تقارير أخبارية فرنسية أن نجم منتخب الديكة وباريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي سيحمل للمرة الأولى القميص رقم 7 مع منتخب بلاده، وذلك للمرة الأولى في مسيرته الدولية مع أبطال العالم 2018.

وذكر تقرير نشره موقع "آر أم سي سبورت" (RMC SPORT) أن القميص رقم 7 الذي كان يحمله النجم الحالي لأتلتيكو مدريد مع منتخب بلاده منذ 10 سنوات، سيحصل عليه ديمبيلي بطلب منه.

ويحمل ديمبيلي في العادة القميص رقم 11 وهو رقمه المميز مع المنتخب الفرنسي، أما في البي آس جي فيحمل الرقم 10، قبل أن يطلب الحصول على رقم غريزمان بعد إعلان اعتزاله اللعب دوليا بصفة رسمية أواخر سبتمبر الماضي.

5267b1c9-eee1-4b4d-84a2-b030ce400e11

وسيرتدي عثمان ديمبيلي لأول مرة في مشواره مع فرنسا القميص الخاص بغريزمان خلال مباراة بلجيكا يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة من دوي الأمم الأوروبية.

ووفقا للمصادر ذاتها، لم يتم الإعلان عن حامل القميص رقم 11 في منتخب الديكة بعد أن تنازل عنه ديمبيلي. 

أخبار ذات علاقة

أنطوان غريزمان.. نجم فرنسا الذي صنع بدايات مبابي الذهبية في تاريخ المونديال

  وكشف موقع "آر أم سي سبورت" عن مفاجأة ستحصل في المباراة المقبلة لفرنسا، وتتعلق بمنح القميص رقم 10، وهو الرقم المميز لنجم ريال مدريد كيليان مبابي للمهاجم كريستوف نكونكو، لكن مبابي سيسترجع بالتأكيد الرقم "المفضل" في كرة القدم بمجرد عودته لتشكيلة الديكة وفق المصدر ذاته.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC