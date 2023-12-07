بينهما عدم استمراره.. خطة برشلونة بشأن مستقبل جواو فيليكس
كشفت تقارير صحفية إسبانية خطة نادي برشلونة بشأن حسم مستقبل الدولي البرتغالي جواو فيليكس مهاجم الفريق الحالي.
ونجح برشلونة في استعارة جواو فيلكس مطلع الموسم الجاري قادما من أتلتيكو مدريد، لكن النادي المتعثر ماليا قد يجد صعوبة في شراء اللاعب بشكل كامل إذ لا ينص عقده على بند أحقية الشراء.
ونجح فيليكس بشكل لافت مع برشلونة، كما قاد الفرق إلى تخطي أتلتيكو مدريد بهدف دون رد سجله بنفسه.
ووفقا للتقارير فإن برشلونة سيقدم عرضا منخفضا لأتلتيكو مدريد من أجل حسم صفقة فيليكس ما بين 30 إلى 40 مليون يورو.
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن أتلتيكو لن يقبل بأقل من 70 مليون يورو للتخلي بشكل كامل عن عقد اللاعب.
ووفقا لسبورت فإن برشلونة قد يتخلى عن فكرة التعاقد مع فيليكس بشكل نهائي حال أصر أتلتيكو مدريد على مطالب مالية مرتفعة للتخلي عن عقد اللاعب.
وحسب تقرير سبورت، فإن برشلونة سيبحث عن لاعب آخر أيضا على سبيل الإعارة بشروط مالية منخفضة.
ويعاني برشلونة من أزمة مالية تخص سقف الإنفاق والرواتب ليصبح غير قادر على إبرام صفقات ضخمة، وكان الأمر سببا مباشرا في فشل تجديد عقد ليونيل ميسي قبل عامين أو عودته مطلع الموسم الجاري.
ويراهن برشلونة على رغبة فيليكس الكبيرة في الاستمرار في صفوف البلوغرانا للضغط على أتلتيكو مدريد من أجل بيعه بالإضافة على عدم ارتياح اللاعب للعمل مع سيميوني مدرب الفريق المدريدي.