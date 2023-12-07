بينهما عدم استمراره.. خطة برشلونة بشأن مستقبل جواو فيليكس

كشفت تقارير صحفية إسبانية خطة نادي برشلونة بشأن حسم مستقبل الدولي البرتغالي جواو فيليكس مهاجم الفريق الحالي.

ونجح برشلونة في استعارة جواو فيلكس مطلع الموسم الجاري قادما من أتلتيكو مدريد، لكن النادي المتعثر ماليا قد يجد صعوبة في شراء اللاعب بشكل كامل إذ لا ينص عقده على بند أحقية الشراء.

ونجح فيليكس بشكل لافت مع برشلونة، كما قاد الفرق إلى تخطي أتلتيكو مدريد بهدف دون رد سجله بنفسه.