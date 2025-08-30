مطالبات برحيل ريبيرو.. بيراميدز يعمق جراح الأهلي في الدوري المصري (فيديو)

30 أغسطس 2025، 8:01 م

تلقى الأهلي هزيمة مريرة على ملعبه السلام بالقاهرة أمام ضيفه بيراميدز بنتيجة 0-2 في الجولة الخامسة للدوري المصري.

لعب المغربي وليد الكرتي نجم بيراميدز دوراً بارزاً في انتصار فريقه بعدما سجل هدف التقدم في الدقيقة الخامسة.

وأحرز الكرتي هدفا ثانيا في الدقيقة 68 من ضربة رأس سكنت شباك محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وشهدت المباراة مطالبات من جماهير الأهلي برحيل الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق بهتافات مدوية في مدرجات ملعب السلام.

وتلقى الأهلي ثاني هزيمة تحت قيادة ريبيرو بعد الخسارة أمام بالميراس البرازيلي في كأس العالم للأندية 2025.

ورفع بيراميدز رصيده بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش إلى 8 نقاط في المركز الثالث.

وتوقف رصيد الأهلي عند 5 نقاط في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب.

وحقق غزل المحلة فوزه الأول على حساب الإسماعيلي بنتيجة 2-0 في الجولة ذاتها.

وسجل ثنائية المحلة اللاعب التونسي رشيد العرفاوي ومحمد جريندو بينما تعرض ثنائي الإسماعيلي عبد الكريم مصطفى وحسن منصور للطرد.

وحقق المحلة أول فوز في الدوري هذا الموسم بقيادة مدربه علاء عبد العال.