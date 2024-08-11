أبدى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري الأسبق، رد فعل غير متوقع بعد أزمة أحمد فتوح مدافع الفريق الأول، والذي ألقي القبض عليه بعد حادث أسفر عن مقتل رجل شرطة.

وألقت قوات الأمن في مصر القبض على أحمد فتوح، بعد أن صدم أمين شرطة بسيارته الخاصة، أمام قسم شرطة العلمين بالساحل الشمالي في مطروح، ما أدى إلى وفاته فورًا، وكان يرافقه في الطريق محمد صبحي، حارس الفريق، الذي أُخلي سبيله في وقت لاحق.

وتُحُفِّظ على أحمد فتوح وعلى السيارة عن طريق رجال الشرطة، وتحرر محضر بملابسات الواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إنه مستعد للدفاع عن أحمد فتوح أمام جهات التحقيق.

وأكد مرتضى منصور أنه يعدُّ لاعبي نادي الزمالك مثل أبنائه، وأنه يتقدم بخالص التعازي لأسرة المتوفى.

ورفض منصور إعادة نشر أحاديثه السابقة، والتي اتهم فيها فتوح بتعاطي المواد المخدرة، مشددًا على أنه لن يتأخر في الدفاع عن لاعب الزمالك.

ودخل مرتضى في أزمة كبيرة مع فتوح، خلال رئاسته لنادي الزمالك، بعد أن اتهم اللاعب بتناول مواد مخدرة مع زميله عبدالله جمعة

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وإعادة تداول تصريحاته السابقة بشأن تعاطي فتوح للمخدرات، مؤكدًا أنه في حال احتياج لاعب الزمالك لـمرتضى منصور للدفاع عنه فإنه لن يتأخر.

وينص قانون العقوبات المصري في المواد 238 وحتى 244 على أن حوادث الطرق يواجه مرتكبيها تهم القتل الخطأ والإهمال، وتصل العقوبة في القتل الخطأ للحبس 6 أشهر بسبب الإهمال، وترتفع إلى 5 سنوات إذا كان مرتكب الواقعة تحت تأثير المخدر أو الكحول، وإذا تسبب الحادث بوفاة ما يزيد على شخص تصل العقوبة إلى 7 سنوات.

ولم يُصدر نادي الزمالك أي بيان رسمي، حتى الآن، بشأن موقفه مما حدث مع اللاعب.