الأهلي المصري يقدم عرضًا لموديست للإبقاء عليه حتى نهاية الموسم
كشفت تقارير إعلامية عن خطوة جديدة اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، من أجل الإبقاء على الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق، حتى نهاية الموسم الجاري.
وكانت إدارة الأهلي، تعاقدت مع موديست، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برسيا دورتموند، لمدة موسم مع أفضلية التجديد موسم آخر.
وقال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: "عقد موديست ينتهي مع الأهلي في 30 يونيو الجاري، وكان هناك توجه إلى أن يجري التجديد له لنهاية الموسم الجاري وتحديدًا لمدة شهرين مع انتهاء جدول بطولة الدوري، ولكن لجنة التخطيط رفضت هذا الاقتراح لأنه يحصل على مبلغ وقدره ويتجاوز 100 ألف دولار أمريكي".
وأضاف: "هناك اجتماع دار بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني، قبل أن يسافر الخطيب لرحلته العلاجية، وأخبره الأخير أنه ليس من المتاح أن يُدفع 130 ألف دولار لموديست في الشهر خلال الفترة الحالية، واقترحت لجنة التخطيط أنه من الممكن أن يستمر اللاعب مع الفريق بنظام المكافآت وهي ليست بالهينة".
وأوضح: "الأهلي حاليًا في انتظار رد وكيل موديست على العرض، ولا سيما أن اللاعب لا يمتلك العروض في تلك المدة، ولكن هناك كلامًا بأنه يمتلك عرضًا من أحد أندية القسم الثاني في ألمانيا"، لافتًا إلى أن كولر مصمم الإبقاء على موديست بسبب إصابة وسام أبو علي، كذلك لا يوجد رأس حربة آخر غير محمود عبد المنعم "كهربا".
وشارك موديست مع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي في 27 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 4.
ولم يقدم موديست المستوى المأمول منه بعد التعاقد معه، بجانب أن مشاركاته هذا الموسم في الأهداف كانت قليلة بجانب إضاعة كثير من الفرص.