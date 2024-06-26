الأهلي المصري يقدم عرضًا لموديست للإبقاء عليه حتى نهاية الموسم

كشفت تقارير إعلامية عن خطوة جديدة اتخذها مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، من أجل الإبقاء على الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق، حتى نهاية الموسم الجاري.

وكانت إدارة الأهلي، تعاقدت مع موديست، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع برسيا دورتموند، لمدة موسم مع أفضلية التجديد موسم آخر.

وقال الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: "عقد موديست ينتهي مع الأهلي في 30 يونيو الجاري، وكان هناك توجه إلى أن يجري التجديد له لنهاية الموسم الجاري وتحديدًا لمدة شهرين مع انتهاء جدول بطولة الدوري، ولكن لجنة التخطيط رفضت هذا الاقتراح لأنه يحصل على مبلغ وقدره ويتجاوز 100 ألف دولار أمريكي".