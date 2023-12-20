تحديد موعد محاكمة داني ألفيس في إسبانيا

ويواجه ألفيس تهم الاعتداء الجنسي على امرأة في أحد الملاهي الليلية في برشلونة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

واعتقلت السلطات ألفيس في 20 يناير/ كانون الثاني، واحتجزته في سجن خارج برشلونة دون كفالة.

وإذا ثبتت إدانته، فإن ألفيس (40 عاما) قد يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين أربعة و15 عاما.

وأكد اللاعب البرازيلي أنه مارس الجنس بالتراضي مع المرأة التي تتهمه.

ويطالب ممثل الادعاء بسجن ألفيس تسع سنوات.