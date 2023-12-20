تحديد موعد محاكمة داني ألفيس في إسبانيا
أعلنت المحكمة العليا في كتالونيا، اليوم الأربعاء، عقد محاكمة مدافع برشلونة والمنتخب البرازيلي السابق داني ألفيس في إسبانيا بتهم الاعتداء الجنسي، يومي الخامس والسابع من فبراير/ شباط المقبل.
ويواجه ألفيس تهم الاعتداء الجنسي على امرأة في أحد الملاهي الليلية في برشلونة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
واعتقلت السلطات ألفيس في 20 يناير/ كانون الثاني، واحتجزته في سجن خارج برشلونة دون كفالة.
وإذا ثبتت إدانته، فإن ألفيس (40 عاما) قد يواجه عقوبة السجن لمدة تتراوح بين أربعة و15 عاما.
وأكد اللاعب البرازيلي أنه مارس الجنس بالتراضي مع المرأة التي تتهمه.
ويطالب ممثل الادعاء بسجن ألفيس تسع سنوات.
تفاصيل القضية
في أغسطس/ آب الماضي، وجه القضاة الاتهام رسميا إلى ألفيس بعد العثور على أدلة على ارتكاب اللاعب مخالفات.
وقالت المحكمة: "يجب اعتبار أقوال الضحية المزعومة والشهود وتقارير الخبراء التي تظهر في القضية كافية لهذا الغرض، دون المساس بالنتيجة النهائية بعد مرحلة الجلسة العامة".
وفي إسبانيا، يتم التحقيق في اتهامات الاغتصاب تحت بند الاتهام العام المسمى الاعتداء الجنسي، ويمكن أن تؤدي الإدانة للسجن لمدة تتراوح بين أربعة إلى 15 عامًا.
وأنكر ألفيس بعد القبض عليه كل الاتهامات التي وجهت له، قبل أن يعود ويغير أقواله بأن السيدة الإسبانية تعمدت ملامسته، وفي المرة الثالثة، اعترف داني بإقامة علاقة بينهما.
وعاش ألفيس أفضل فترات مسيرته في برشلونة بين عامي 2008 و2016. فقد فاز بـ 23 لقبًا مع النادي الكتالوني، بينها 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و6 في الدوري الإسباني و4 كؤوس محلية.