فجر نادي ديكاداها أف سي الصومالي مفاجأة كبيرة في دوري أبطال إفريقيا بعدما تمكن من التأهل للدور الثاني على أرتا سولار من دجيبوتي مساء اليوم الجمعة.

ورغم الخسارة (4 ـ 3)، اليوم في مباراة الإياب من الدور التمهيدي الأول، أمام أرتا سولار، نجح الفريق الصومالي المغمور في التقدم بنتيجة (5 ـ 4) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بعدما فاز على ملعبه منذ أسبوع (2 ـ0).

وكتب الفريق الصومالي تاريخا جديدا للكرة الصومالية بالتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، فيما سيكون خلال هذا الدور في مواجهة صعبة أمام الترجي التونسي وصيف بطل إفريقيا 2024، وحامل اللقب في 4 مناسبات.

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ويستضيف ديكاداها في الدور الثاني الترجي التونسي، ذهابا يوم 14 سبتمبر المقبل، على أن يلتقي الفريقان إيابا يوم 21 أو 22 من الشهر ذاته على ملعب رادس.

وتأسس ديكاداها الصومالي عام 1973، وتوج بطلا للدوري الصومالي في 6 مناسبات آخرها في الموسم الماضي حين أنهى سباق الدوري متصدرا برصيد 52 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه.