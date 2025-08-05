ترامب يوقع قرارا بإنشاء فريق عمل للأولمبياد قبل لوس أنجلوس 2028

قال مسؤول بالإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب سيوقع، اليوم الثلاثاء، قرارا تنفيذيا بإنشاء فريق عمل أولمبي تابع للبيت الأبيض للتعامل مع الأمن وقضايا أخرى تتعلق بالألعاب الأولمبية عام 2028.

وقال المسؤول إن فريق العمل، الذي يتكون من أعضاء من حكومة ترامب والوكالات الحكومية، سينسق العمل على مستوى الحكومة الاتحادية وإدارة الولايات والمحليات بشأن النقل.

أخبار ذات علاقة رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة يناشد العالم من أجل استمرار اللعبة في الأولمبياد

أخبار ذات علاقة السلطات الصينية تتصدى لـ"الهوس الجماهيري" بأبطال الأولمبياد

وأضاف المسؤول في رسالة عبر البريد الإلكتروني، أن القرار "سيعمل أيضا على تبسيط عملية الحصول على التأشيرات والاعتمادات للأجانب من الرياضيين والمدربين والمسؤولين ووسائل الإعلام".

وستستضيف الولايات المتحدة دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجلوس بعد 3 سنوات، وأعرب ترامب عن سعادته بتزامن ولايته الثانية مع دورة الألعاب الأولمبية وكأس العالم 2026.

أخبار ذات علاقة ديوكوفيتش يسعى لإضافة لقب أمريكا المفتوحة لذهبية الأولمبياد

وقالت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان، أمس الاثنين: "خلال ولايته الأولى، لعب الرئيس ترامب دورا محوريا في ضمان ترشيح أمريكا لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2028 في لوس أنجلوس، يرى الرئيس أنه لشرف عظيم أن يشرف على هذا الحدث الرياضي العالمي في ولايته الثانية".

وأصدر منظمو دورة لوس أنجلوس الشهر الماضي الجدول المبدئي للمنافسات الأولمبية. وسبق للمدينة استضافة الألعاب الأولمبية عامي 1932 و1984.

وقال كيسي واسرمان رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، في بيان: "إن إنشاء فريق العمل هذا يمثل خطوة مهمة للأمام في جهودنا التخطيطية ويعكس التزامنا المشترك بتقديم ليس فقط أكبر أولمبياد، بل أعظم أولمبياد يشهده العالم على الإطلاق في صيف عام 2028".