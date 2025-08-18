"ميركاتو" مدربي الأندية الجزائرية يشعل المنافسة قبل بداية دوري المحترفين

تستعد أندية الجزائر لإتمام آخر مراحل استعداداتها قبل انطلاق منافسات دوري المحترفين لموسم 2025 ـ 2026 الذي يشهد دخول مدارس تدريبية مختلفة لقيادة 16 فريقا في المسابقة.

ومقابل "الميركاتو" الهادئ في انتقالات اللاعبين، شهدت سوق المدربين في الدوري الجزائري حركية كبيرة بظهور أسماء جديدة وعودة أخرى للتنافس بقوة لافقط على اللقب والمراكز المؤهلة للمسابقات الإفريقية وإنما أيضا على تحقيق نتائج جيدة أو ضمان البقاء في دوري الأضواء.

وصنع مولودية الجزائر في موسم 2024 ـ 2025 الحدث عندما توج باللقب للمرة التاسعة في تاريخه والثانية تواليا، لكن مهمته في الحفاظ على اللقب لن تكون سهلة هذا الموسم أمام المؤشرات التي أظهرتها أندية المقدمة سواء على مستوى تعزيز صفوفها بلاعبين جدد أو تغيير طواقمها الفنية.

ويسلط التقرير التالي الضوء على "ميركاتو" مدربي أندية الدوري الجزائري للمحترفين قبل أقل من أسبوع على ضربة بداية الموسم الجديد:

موكوينا الأكثر إثارة للجدل

خطف المدرب الجنوب إفريقي رولاني موكوينا الأضواء في الأشهر الماضية بعد تعاقده مع بطل الدوري الجزائري، نادي المولودية لقيادة الطاقم التدريبي للموسم الجديد.

ويحل موكوينا (38 عاما) على رأس المولودية بديلا للتونسي خالد بن يحيى الذي قاد الفريق الموسم الماضي للفوز باللقب لكنه غادر لخلافات مبدئية مع مجلس إدارة النادي.

الأضواء ستسلط بقوة على موكوينا، لا فقط لكونه أول مدرب جنوب إفريقي يقود ناديا في الدوري الجزائري وإنما لكونه سيحاول إتمام مشوار الفريق اللافت محليا والعودة للواجهة إفريقيا.

وبدأ موكوينا مسيرته التدريبية في ماميلودي صن داونز (مساعد ثم مدرب) وأورلاندو بايرتس (مدرب مؤقت)، ونجح في قيادة صن داونز لإحراز دوري جنوب إفريقيا لثلاث مواسم متتالية، ودوري السوبر الإفريقي 2023.

كما خاض تجربة مع الوداد المغربي في الموسم الماضي قبل توليه تدريب مولودية الجزائر في يوليو 2025.

بن شيخة يقود المدرسة الجزائرية

يتزامن الموسم الجديد مع عودة لافتة للمدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة لقيادة نادي اتحاد العاصمة بعد أن كان دربه في 2022 ـ 2023 وأحرز معه لقبين اثنين.

وبعد طول انتظار، أعلن اتحاد العاصمة الأسبوع الماضي تعيين بن شيخة (62 عاما) مدربا جديدا للعودة إلى المنافسة على لقب الدوري الذي لم يفز به الفريق منذ سنوات طويلة.

ويعد رجوع عبد الحق بن شيخة إلى الاتحاد بمثابة الصفقة المهمة للفريق العاصمي من أجل استعادة أمجاده في الدوري بعد أن كان توج الموسم الماضي بلقب الكأس.

وسيكون بن شيخة أحد المدربين الجزائريين الذين يسجلون عودتهم بقوة في الدوري هذا الموسم على غرار : عبد القادر عمراني مع مستقبل الرويسات ومنير زغدود مع نادي نجم بن عكنون.

كما يدرب بلال دزيري نادي أتلتيك بارادو ويشرف

المدرسة الألمانية: 3 أسماء كبرى

وتسجل المدرسة التدريبية الألمانية عودتها بقوة إلى أندية الدوري الجزائري من خلال 3 أسماء لها مكانتها في الكرة الألمانية ولها رصيد من التجارب في كرة القدم الإفريقية.

وتعاقد وفاق سطيف مع أنطوان هاي المدرب الألماني أنطوان هاي الذي خاض تجارب تدريبية مع العديد من المنتخبات والأندية في آسيا وأفريقيا على غرار منتخبات رواندا، كينيا، السودان) وأشرف على النجم الساحلي التونسي.

وبجانب هاي، سيشرف على شبيبة القبائل المدرب جوزيف زينباور فيما سيدرب شباب بلوزداد مواطنهما سيد راموفيتش.

وينتظر أن يكون الثلاثي الألماني مع كل من البوسني روسمير سيفكو مدربا للنادي القسنطيني، الأجنبي الرابع في الدوري الجزائري لهذا الموسم.

وتنطلق منافسات الدوري الجزائري للمحترفين يوم 21 أغسطس الجاري وتضع الجولة الأولى مولودية الجزائر بطل الدوري مع شباب بلوزداد.