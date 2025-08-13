نجل شخصية تاريخية في النادي.. مَن سعود بن حسام القريب من رئاسة النصر؟

وجه الأمير سعود بن حسام بن سعود بن عبد العزيز خطابًا إلى صندوق الاستثمارات العامة، طلب فيه رسميًا تولي رئاسة شركة نادي النصر السعودي.

وفي خطابه أعرب الأمير سعود عن رغبته في قيادة الشركة عبر ترشيح مباشر من مجلس الإدارة، وفق النظام الجديد.

هذا النظام يسمح باختيار الرئيس من خارج مجلسي الشركة والمؤسسة غير الربحية.

وجاءت هذه الخطوة استجابة لرغبة عدد من الشخصيات النصراوية البارزة التي طالبت بترشيحه، وسط تأييد واسع من كبار الداعمين والمشجعين المؤثرين في النادي.

وإذا صدرت موافقة الصندوق، فسيصبح الأمير سعود رئيساً لمجلس إدارة شركة النصر.

كما كشفت المصادر أن الأمير خالد بن فهد، أحد رموز النصر، من المتوقع أن يعود للمشهد النصراوي إذا تولى الأمير سعود الرئاسة.

مَن سعود بن حسام القريب من رئاسة النصر؟

الأمير سعود بن حسام يعد من الأسماء المرتبطة بتاريخ نادي النصر، فهو نجل الأمير حسام بن سعود، أحد الرموز التاريخية التي كان لها دور بارز في دعم النادي لسنين طويلة.

ويشغل الأمير سعود منصب رئيس مجلس إدارة شركة لمال القابضة، وشركة المصنع السعودي للبلاستيك، وشركة التصنيع البلاستيكي المبتكر.

كما يرأس أيضًا شركة نمار لوساطة التأمين، وشركة الرياضات الافتراضية.

ويحمل شهادة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية.