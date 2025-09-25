مدرب برتغالي جديد في النصر السعودي

استقرت إدارة النصر السعودي على التعاقد مع مدرب برتغالي جديد في النادي، بعد تعيين البرتغالي جورجي جيسوس مدربًا للفريق الأول لكرة القدم.

جيسوس لديه مهمة صعبة مع النصر غدًا، إذ سيحل الفريق ضيفًا على الاتحاد في كلاسيكو الدوري السعودي.

ويسعى النصر لتحقيق الفوز، وفض الشراكة مع الاتحاد، إذ يتشارك الثنائي في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 9 نقاط من 3 مباريات لكل منهما.

ويتفوق النصر بفارق الأهداف؛ إذ سجل 12 هدفا ولم تهتز شباكه سوى مرة واحدة، وهي سمة فرق المدرب جورجي جيسوس التي نجح في جعل خط الدفاع صلبًا، مع الغزارة التهديفية للفريق.

مدرب برتغالي جديد

كشف الإعلامي عبدالعزيز العصيمي، المقرب من إدارة نادي النصر، عن تعيين مدرب برتغالي جديد في النادي.

وقال العصيمي إن شركة نادي النصر قررت تعيين المدرب البرتغالي جواو ابرو مدربًا لفريق 18 عامًا.