خافيير تيباس: لا أخشى خسارة المواهب والإنفاق في الدوري الإنجليزي ليس مستداما
قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، إنه غير قلق بشأن استنزاف المواهب في الدوري الإسباني، ويعتقد أن الليغا تتفوق بشكل كبير على المنافسين في أوروبا والسعودية.
وأنفق الدوري الإسباني 453 مليون يورو على الانتقالات الصيفية، مقابل 3.018 مليار يورو أنفقتها أندية الدوري الإنجليزي، وكانت الأندية السعودية اللاعب الجديد في السوق، حيث أنفقت 957 مليون يورو.
والأمر المثير للقلق بالنسبة للدوري الإسباني هو أن الدوري الفرنسي أنفق 982 مليون يورو، واستثمر الدوري الألماني 767 مليون يورو، ووصل الدوري الإيطالي إلى 1.079 مليار يورو، أما أندية الدوري الألماني فأنفقت 453 مليون يورو.
وأوضح تيباس في تصريحات نقلها موقع "Football España" أن "هناك نموذجين، نحن وألمانيا، والدوريات تعمل بالخسارة".
وحققت إسبانيا أرباحًا صافية قدرها 138 مليون يورو، وحقق الدوري الألماني 357 مليون يورو، كما انخفض الدوري الفرنسي إلى 55 مليون يورو.
وردًّا على سؤال عما إذا كان يشعر بالقلق بشأن ما إذا كانت الأندية الإسبانية قد تستمر في الوجود لكنها تعاني من أجل جذب النجوم، أوضح تيباس أنه ليس قلقًا بشأن ذلك.
وقال: "أنا لست قلقًا بشأن ذلك؛ لأن الإنفاق في إيطاليا والدوري الإنجليزي الممتاز ليس مستدامًا، لا يمكن أن يستمر، هذه معركة طويلة الأمد ونعتقد أن لدينا الأدوات اللازمة للفوز بهذه المعركة على المدى الطويل".
وتابع رئيس رابطة الليغا: "بالإضافة إلى ذلك، إذا تم اتباع قواعد اللعب المالي النظيف الجديدة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فستتطلب المزيد من المسؤولية المالية، فيما يتعلق بالضرائب، نحن أيضًا الأسوأ في أوروبا، لذلك هناك شيء ما في ذلك أيضًا".
وأكد "ليس هناك خوف من ذلك، طالما أنا هنا، لن نعمل أبدًا بخسارة، ولن أرغب أبدًا في اختيار نموذج مثل الدوري الإنجليزي الممتاز".