خافيير تيباس: لا أخشى خسارة المواهب والإنفاق في الدوري الإنجليزي ليس مستداما

قال خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني، إنه غير قلق بشأن استنزاف المواهب في الدوري الإسباني، ويعتقد أن الليغا تتفوق بشكل كبير على المنافسين في أوروبا والسعودية.

وأنفق الدوري الإسباني 453 مليون يورو على الانتقالات الصيفية، مقابل 3.018 مليار يورو أنفقتها أندية الدوري الإنجليزي، وكانت الأندية السعودية اللاعب الجديد في السوق، حيث أنفقت 957 مليون يورو.

والأمر المثير للقلق بالنسبة للدوري الإسباني هو أن الدوري الفرنسي أنفق 982 مليون يورو، واستثمر الدوري الألماني 767 مليون يورو، ووصل الدوري الإيطالي إلى 1.079 مليار يورو، أما أندية الدوري الألماني فأنفقت 453 مليون يورو.

وأوضح تيباس في تصريحات نقلها موقع "Football España" أن "هناك نموذجين، نحن وألمانيا، والدوريات تعمل بالخسارة".