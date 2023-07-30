مانشستر سيتي يخسر أمام أتلتيكو مدريد وديًّا (فيديو)

خسر مانشستر سيتي، 1/2 وديًّا، أمام منافسه أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد.

وعلى استاد سيؤول كأس العالم في اليابان انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة الـ66 تقدم ممفيس ديباي لأتلتيكو مدريد بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وسجل يانيك كاراسكو الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد في الدقيقة الـ74 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أيضًا.