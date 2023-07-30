مانشستر سيتي يخسر أمام أتلتيكو مدريد وديًّا (فيديو)

مانشستر سيتي يخسر أمام أتلتيكو مدريد وديًّا (فيديو)
مانشستر سيتي يفتتح الموسم بمواجهة آرسنال يوم الـ6 من أغسطس في كأس الدرع الخيرية.
خسر مانشستر سيتي، 1/2 وديًّا، أمام منافسه أتلتيكو مدريد، اليوم الأحد.
وعلى استاد سيؤول كأس العالم في اليابان انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الدقيقة الـ66 تقدم ممفيس ديباي لأتلتيكو مدريد بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
وسجل يانيك كاراسكو الهدف الثاني لأتلتيكو مدريد في الدقيقة الـ74 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أيضًا.
وسجل روبن دياز هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة الـ85 من ضربة رأس.
وكان مانشستر سيتي تغلَّب وديًّا 5/3 على يوكوهاما إف مارينوس الياباني، و2/1 على بايرن ميونخ.
ويفتتح مانشستر سيتي الموسم بمواجهة آرسنال يوم الـ6 من أغسطس في كأس الدرع الخيرية.
ويستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإنجليزي بمواجهة بيرنلي يوم الـ11 من أغسطس، علمًا أنه سيلاقي إشبيلية في كأس السوبر الأوروبي يوم الـ16 من أغسطس.