هالاند الأسوأ.. تقييم لاعبي مانشستر سيتي وآرسنال

‭‭ ‬‬قدم آرسنال أوراق اعتماده للفوز باللقب بتعادله دون أهداف مع البطل مانشستر سيتي اليوم الأحد على ملعب الاتحاد وهي نتيجة سمحت لليفربول باحتلال الصدارة في يوم حاسم في السباق الثلاثي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل آرسنال بقيادة المدرب ميكل أرتيتا، الساعي لإحراز لقبه الأول في الدوري منذ 20 عاما، المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 65 نقطة قبل تسع مباريات متبقية على النهاية بينما يحتل سيتي المركز الثالث برصيد 64 نقطة.

وانتزع ليفربول الصدارة بفوزه 2-1 على برايتون آند هوف ألبيون في وقت سابق اليوم الأحد.

وسيطر سيتي على الكرة وشن سلسلة من الهجمات لكن الفريق الزائر أحبط رجال بيب غوارديولا بما في ذلك هداف الدوري إرلينغ هالاند من خلال عرض دفاعي رائع كما يقول الكتاب ليمدد أرسنال مسيرته الخالية من الهزائم في الدوري إلى تسع مباريات.

وأتيحت لغابرييل جيسوس أفضل فرص آرسنال إذ أطلق كرتين بعيدا قليلا عن المرمى في الشوط الأول ثم فشل بفارق ضئيل في مواجهة عرضية بوكايو ساكا.

وكانت أفضل فرصة لسيتي هي الركلة الركنية المبكرة التي نفذها كيفن دي بروين وارتدت من كتف نيثن آكي لكنها سقطت في متناول الحارس ديفيد رايا.

وفيما يلي تقييم لاعبي مانشستر سيتي:

أورتيغا: 7

أكانغي: 7

روبن دياس: 7

ناثان آكي: 5

يوشكو جفارديول: 7

رودري: 7

ماتيو كوفاسيتش: 6

كيفن دي بروين: 6

برناردو سيلفا: 6

فيل فودين: 5

إيرلينغ هالاند: 5