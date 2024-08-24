تأهل الرجاء المغربي إلى دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا بعد فوز عريض على حساب الحرس الوطني بطل النيجر بنتيجة 5-0، مساء السبت، في إياب الدور التمهيدي للبطولة.

سجل أهداف الرجاء محمد زريدة في الدقيقة 28 ونوفل الزرهوني في الدقيقة 33، وآدم النفاتي "هاتريك" في الدقائق 45+2 و 54 و67.

وفاز الرجاء في لقاء الذهاب بنتيجة 2-1 ليضمن تأهله إلى دور الـ32 للبطولة، ويواجه الصاعد من مواجهة فيكتوريا يونايتد الكاميروني وسماراتكس الغاني.

وصعد بيراميدز المصري إلى دور الـ32 بفوزه على جي كيه يو بطل زنزبار بنتيجة 3-1 بمباراة الإياب بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وسجل أهداف بيراميدز محمود صابر ودودو الجباس والجنوب أفريقي فاخري لاكاي.

ويلعب بيراميدز ضد الجيش الرواندي في دور الـ32 بعد تأهل الأخير على حساب عزام يونايتد التنزاني.

"رسميًا بيراميدز إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا"🔥 "رسميًا بيراميدز إلى دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا"🔥.. الفريق السماوي يفوز على جيه كيه يو في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا بنتيجة 3-1💥 إليكم أهداف المباراة كاملة👇 #ONTime_Sports Posted by OnTime Sports on Saturday, August 24, 2024

وفيما يلي المواجهات التي تحددت في دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا حتى الآن:

ديكيداها الصومالي – الترجي التونسي

سي بي إي الإثيوبي – يانغ أفريكانز التنزاني

الجيش الرواندي – بيراميدز المصري

ريد أروز الزامبي – مازيمبي الكونغولي

غوانينغ غالاكسي البوتسواني – أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي

إينوغو رينجرز النيجيري – ساغرادا الأنجولي