إسبانيا وإيطاليا خارج الحسابات.. كمبيوتر عملاق يتوقّع طرفي نهائي يورو 2024
قدم كمبيوتر عملاق في إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في المعلومات والتكنولوجيات الحديثة توقعاته لنهائيات كأس أمم أوروبا 2024 وذلك بعد انقضاء الجولة الأولى من كل المجموعات أمس الثلاثاء.
وأظهرت بيانات لشركة "بيتينغ إكسبر" (betting expert) العالمية إن المنتخب الإنجليزي قادر على وضع حد للعقود العجاف التي مر بها في كأس أمم أوروبا والتي كان آخرها وصوله للنهائي في النسخة الماضية التي استضافها وخسر فيها اللقب أمام المنتخب الإيطالي.
وتوقع "الكمبيوتر السوبر" أن يحقق رفاق القائد هاري كين اللقب الأوروبي على الأراضي الألمانية، لكن من سيكون خصمهم في النهائي؟
الكمبيوتر الذي تم تزويده ببيانات ومعطيات من خلال نتائج المنتخبات في الجولة الأولى من النهائيات أو في المواجهات الودية والرسمية الأخيرة، كشف أن تتويج المنتخب الإنجليزي سيكون أمام فرنسا، حاملة لقب يورو في 1984 و2000.
وأضاف الكمبيوتر العملاق أن حظوظ منتخب الأسود الثلاثة في التتويج تصل إلى 20.97 بالمائة كأعلى نسبة حظوظ في التتويج، أمام المنتخب الفرنسي الذي يحتل المركز الثاني في بيانات المراهنة على اللقب بنسبة 17 بالمائة.
وبخصوص أطراف المربع الذهبي، اختار الكمبيوتر منتخبي ألمانيا (16 بالمائة) والبرتغال (12 بالمائة) لكن المفاجأة الكبرى كانت وجود منتخبي إسبانيا (3 ألقاب قارية) وإيطاليا حاملة لقب النسخة الأخيرة خارج الحسابات حيث يملكان على التوالي 10 و6 بالمائة من حظوظ التتويج حسب بيانات الكمبيوتر العملاق.
من جهة أخرى احتلت منتخبات اسكتلندا والمجر وسلوفاكيا ورمانيا وسلوفينيا وألبانيا وجورجيا المراكز الأخيرة بنسبة ضئيلة جدا من حظوظ المراهنة على التتويج بحسب بيانات شركة "بيتينغ إكسبر".