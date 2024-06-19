إسبانيا وإيطاليا خارج الحسابات.. كمبيوتر عملاق يتوقّع طرفي نهائي يورو 2024

قدم كمبيوتر عملاق في إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في المعلومات والتكنولوجيات الحديثة توقعاته لنهائيات كأس أمم أوروبا 2024 وذلك بعد انقضاء الجولة الأولى من كل المجموعات أمس الثلاثاء.

وأظهرت بيانات لشركة "بيتينغ إكسبر" (betting expert) العالمية إن المنتخب الإنجليزي قادر على وضع حد للعقود العجاف التي مر بها في كأس أمم أوروبا والتي كان آخرها وصوله للنهائي في النسخة الماضية التي استضافها وخسر فيها اللقب أمام المنتخب الإيطالي.

وتوقع "الكمبيوتر السوبر" أن يحقق رفاق القائد هاري كين اللقب الأوروبي على الأراضي الألمانية، لكن من سيكون خصمهم في النهائي؟