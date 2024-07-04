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رياضة

الشرطة يتوج بطلا للدوري العراقي

الشرطة يتوج بطلا للدوري العراقي
فرحة لاعبوا نادي الشرطة بهدف عبد المجيد بو بكر
إرم نيوز
إرم نيوز
04 يوليو 2024، 4:55 م

توج نادي الشرطة، بطلا للدوري العراقي، للمرة السابعة في تاريخه، بعد فوزه على دهوك بهدف نظيف، خلال مباراة الفريقين مساء اليوم الخميس.

ولعب الشرطة ضد دهوك، في إطار مباريات الجولة 37 من مسابقة الدوري العراقي لهذا الموسم، ونجح في تحقيق الفوز بهدف نظيف أحرزه عبد المجيد بو بكر في الدقيقة 52.

 

 

ووصل نادي الشرطة بهذا الفوز إلى 84 نقطة لينفرد بالمركز الأول بجدول ترتيب الدوري العراقي مستفيدًا من تعادل فريق القوة الجوية مع القاسم، ليتسع الفارق بين الفريقين إلى 5 نقاط مع بقاء جولة وحيدة.

وحقق الشرطة بطولة الدوري العراقي الممتاز للمرة السابعة في تاريخه، حيث فاز بالبطولة في أعوام: (1980 و1998 و2013 و2019 و2022 و2023 و2024).

 

 

الشرطة العراقيالدوري العراقي

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