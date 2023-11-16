تقرير: باريس سان جيرمان لا يعتزم تجديد عقد مبابي مرة أخرى

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، في تقرير لها، اليوم الخميس، أن نادي باريس سان جيرمان لن يقوم بتجديد تعاقد كيليان مبابي، نجم الفريق، إذ يريدون فقط منه تفعيل السنة المتبقية في عقده، وبالتالي لن يضطر ريال مدريد إلى الصراع مع النادي الفرنسي من أجل ضم اللاعب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالموثوقة، بأن مسؤولي باريس سان جيرمان يستبعدون حاليًّا تقديم عرض تجديد للنجم الفرنسي.

وأضافت الصحيفة: "نية النادي هي أن يفي مبابي بالاتفاق الحالي، ويقوم بتفعيل شرط التمديد لعام إضافي حتى 2025".