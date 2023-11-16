تقرير: باريس سان جيرمان لا يعتزم تجديد عقد مبابي مرة أخرى
كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، في تقرير لها، اليوم الخميس، أن نادي باريس سان جيرمان لن يقوم بتجديد تعاقد كيليان مبابي، نجم الفريق، إذ يريدون فقط منه تفعيل السنة المتبقية في عقده، وبالتالي لن يضطر ريال مدريد إلى الصراع مع النادي الفرنسي من أجل ضم اللاعب.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالموثوقة، بأن مسؤولي باريس سان جيرمان يستبعدون حاليًّا تقديم عرض تجديد للنجم الفرنسي.
وأضافت الصحيفة: "نية النادي هي أن يفي مبابي بالاتفاق الحالي، ويقوم بتفعيل شرط التمديد لعام إضافي حتى 2025".
وتابع التقرير: "بالرغم من ذلك، يرغب باريس سان جيرمان في أن يبقى مبابي لبناء مشروع مستقبلي قصير المدى حوله، ومن أجل إقناعه بتفعيل بند البقاء لعام إضافي، سيستغلون حجة رياضية، بأن مبابي كان غير مرتاح في الفريق الباريسي خلال السنوات الأخيرة لأنه أراد اللعب في نفس مركز نيمار، على الجانب الأيسر، وكان لدى البرازيلي دائمًا وزن أكبر منه في المؤسسة (نظرًا لقضايا التسويق والعوائد الاقتصادية)، والآن بعد التخلص من هذه المشكلة مع رحيل نيمار، سيقول قادة النادي الفرنسي لمبابي (ستذهب إلى مكان ستواجه فيه المشكلة ذاتها مع فينيسيوس جونيور".
وأشارت المصادر في باريس سان جيرمان إلى أن مبابي يمر بفترة سعيدة حقًّا في النادي الباريسي: "يبدو سعيدًا حقًّا".
وسيكون الباب مفتوحًا أمام ريال مدريد لضم مبابي مجانًا، إذ ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي، ولا توجد أي إغراءات من نادي العاصمة الفرنسية لإقناعه بالبقاء.
وكانت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، زعمت في تقرير سابق لها، أن ريال مدريد، أنهى اهتمامه بالتعاقد مع مبابي، في الصيف المقبل.
بينما قالت إذاعة "مونت كارلو"، إن ريال مدريد لم يتخلَّ عن حلم التعاقد مع اللاعب، ولكنهم قرروا تغيير إستراتيجية التعاقد معه، إذ سينتظرون منه أن يقوم بالخطوة الأولى، من أجل الانضمام للفريق.
وكان مبابي، سجل "هاتريك"، في فوز الفريق الباريسي، على ستاد ريمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي.