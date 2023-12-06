مملكة زيدان تتألق في ريال مدريد

"ثيو زيدان 71 مباراة"

وأشار التقرير: "الابن الثالث لزيدان هو أحد قادة فريق المدرب راؤول غونزاليس في كاستيا حاليًّا وما زال يضيف الأرقام، انضم للمرة الأولى في الـ18 من أكتوبر 2020، وكانت مشاركته قليلة في الموسم الأول، إذ لعب 3 مباريات فقط، بعد ذلك، نما دوره في خط الوسط بثقة من راؤول على مر السنوات".

وأضافت الصحيفة: "بدءًا من 22 مباراة في الموسم (21/22) إلى 32 مباراة في الموسم الماضي، الآن يضيف ثيو 14 مباراة من أصل 15 في الموسم الحالي؛ ما يعني أنه شارك تقريبًا في كل المواجهات، وحتى أنه تم ضمه في التشكيلة الأخيرة للفريق الأول تحت قيادة كارلو أنشيلوتي في مباريات دوري أبطال أوروبا (ضد نابولي) والدوري (ضد غرناطة)".

واختتم التقرير: "مع كل ما سبق لا يمكن أن ننسى الـ57 مباراة التي قاد فيها زيدان الأب الفريق الرديف مع بداية مسيرته التدريبية والتي خدمته كمنصة للوصول إلى تدريب الفريق الأول بنجاح كبير".