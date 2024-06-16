مدرب أوكرانيا: الجنود يطلبون منا أن نُظهر روح بلادنا ببطولة أوروبا

وفي مشاركتها الرابعة على التوالي في البطولة، تلعب أوكرانيا أمام رومانيا في ميونخ غدًا الاثنين في مستهل مشواريهما بالمجموعة الخامسة.

وقال ريبروف: "نتلقى أنا شخصيًا وكل اللاعبين رسائل كثيرة من مقاتلينا وجنودنا ومن أصدقائنا الذين يقاتلون حاليًا من أجل حرية أوكرانيا.. أنا واثق أنهم فخورون جدًا بنا، نحن فخورون بهم جدًا. يخبروننا ‘عندما تكونون هناك أظهروا روح أوكرانيا’. تتعلق هذه البطولة بروح بلدنا".

وتحظى أوكرانيا بتشكيلة موهوبة ومن المتوقع أن يتأهل لدور خروج المغلوب، وخاضت كل مباريات التصفيات خارج أرضها بسبب الغزو الروسي.