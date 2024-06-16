مدرب أوكرانيا: الجنود يطلبون منا أن نُظهر روح بلادنا ببطولة أوروبا
قال سيرجي ريبروف مدرب منتخب أوكرانيا اليوم الأحد إن الجنود المتمركزين على الجبهة طالبوا الفريق بإظهار "روح أوكرانيا" ببطولة أوروبا لكرة القدم 2024، مشيرًا إلى أن إحساس لاعبيه بالمسؤولية زاد بعد الغزو الروسي.
وفي مشاركتها الرابعة على التوالي في البطولة، تلعب أوكرانيا أمام رومانيا في ميونخ غدًا الاثنين في مستهل مشواريهما بالمجموعة الخامسة.
وقال ريبروف: "نتلقى أنا شخصيًا وكل اللاعبين رسائل كثيرة من مقاتلينا وجنودنا ومن أصدقائنا الذين يقاتلون حاليًا من أجل حرية أوكرانيا.. أنا واثق أنهم فخورون جدًا بنا، نحن فخورون بهم جدًا. يخبروننا ‘عندما تكونون هناك أظهروا روح أوكرانيا’. تتعلق هذه البطولة بروح بلدنا".
وتحظى أوكرانيا بتشكيلة موهوبة ومن المتوقع أن يتأهل لدور خروج المغلوب، وخاضت كل مباريات التصفيات خارج أرضها بسبب الغزو الروسي.
وقال: "من الجيد جدًا والمهم جدًا أن تكون أوكرانيا في هذا المحفل. لأن كل الأوكرانيين يريدون أن يكونوا أمة أوروبية... بالتأكيد الآن في بلدنا، كرة القدم ليست في المقام الأول. هناك الكثير من القتلى، الكثير من الأطفال الذين لقوا حتفهم... إنها فترة عصيبة جدًا بالنسبة لأوكرانيا".
وشكر الأوروبيين على الدعم الذي قدموه، لكنه أضاف أنه يريد أن يذكر الناس بمعركتهم.
وبسؤاله عما إذا كان المدافع فيتالي ميكولينكو قد استعاد لياقته بالكامل قبل المواجهة، قال المدرب إنه يعمل جاهدًا لكن التعافي من الإصابة التي يعاني منها تحتاج وقتًا.
وتواجه أوكرانيا منتخبي بلجيكا وسلوفاكيا ضمن منافسات المجموعة الخامسة.