كشفت تقارير إعلامية عن أول تعليق من خالد بيبو، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعدما ترددت بقوة أنباء رحيله عن منصبه في الفريق الأحمر مع اقتراب نهاية مسابقة الدوري المصري.

وذكرت تقارير أخيرة أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، وافق على طلب مارسيل كولر، مدرب الفريق، في الجلسة التي عقدت بينهما في الأيام الماضية بضرورة رحيل خالد بيبو، لكنه طالبه بعدم اتخاذ قرار رسمي في الوقت الراهن، لحين المفاضلة بين أكثر من اسم لخلافته.

وقال تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، إنه "وارد أن يكون ثمَّة تغيير داخل الجهاز الفني للأهلي، وهناك اتفاق بعد انتهاء الموسم الحالي للدوري على ضرورة التغييرات، ورحل بالفعل خالد الجوادي، مترجم مارسيل كولر، وحصل تنسيق بين رئيس النادي والمدرب بشأن الجهاز الفني الجديد".

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وأضاف التقرير: "هناك أقاويل مؤكدة أن خالد بيبو، مدير الكرة، في طريقه للرحيل، وهناك أسماء مرشحة لخلافته مثل وليد سليمان، ومحمد شوقي، ووائل جمعة، ووليد صلاح الدين، وأيضا عماد متعب، وبيبو قدَّم كل ما عليه داخل نظام الأهلي".

وتابع: "حدث اتصال هاتفي بيني وبين خالد بيبو، وقال لي (أنا موجود، وأقوم بشغلي وما تراه الإدارة مع نهاية المسابقة سأتقبله وليس عندي أي مانع نهائيًّا)، وهو شخص فوق مستوى الاحترام، وهو يعمل داخل منظومة، ولا يمكن أن يخرج شخص عن إطارها".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بطل النسخة الحالية من الدوري المصري، لخوض مباراة جديدة في المسابقة، وهي المباراة قبل الأخيرة للفريق في هذه النسخة، أمام نادي إنبي، مساء اليوم الأربعاء.

ويلعب الأهلي ضد إنبي في إطار مباريات الجولة الـ33 بعد فوزه في لقائه الأخير أمام نادي زد بهدفين مقابل هدف، في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الـ24.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة رقم 44 في تاريخه عقب الفوز على سموحة في الجولة قبل الماضية.