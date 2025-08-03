وافق على رحيله.. نجم الأهلي يخرج من حسابات ريبيرو

كشف مصدر داخل الأهلي المصري أن الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني للفريق، وافق على رحيل المغربي أشرف داري، مدافع الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وذكرت تقارير أخيرة أن إدارة النادي الأهلي حددت مبلغ 2.4 مليون دولار كسعر نهائي لرحيل أشرف داري، حال وصول عرض رسمي لشراء اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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القرار جاء بعد تقييم شامل لموقف اللاعب من جانب الجهاز الفني بقيادة خوسيه ريبيرو، إذ تم فتح الباب أمام رحيله حال وصول عرض مناسب.

وتلقى الأهلي خلال الفترة الأخيرة استفسارات من أندية خليجية، لكن دون عروض رسمية حتى الآن.

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وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "أشرف داري بات خارج حسابات ريبيرو تمامًا في الفترة المقبلة".

وأضاف: "ريبيرو يعتزم الاعتماد على أحمد رمضان (بيكهام) وياسر إبراهيم كثنائي دفاع بشكل أساسي، مع انطلاق منافسات بطولة الدوري المصري".

وتابع المصدر: "داري يرغب أيضا في الرحيل والبحث عن تجربة جديدة خارج الأهلي في الفترة المقبلة".

وأتم: "أشرف داري يبحث عن عرض رسمي لتقديمه للأهلي والرحيل عن الفريق بشكل نهائي في الميركاتو الحالي".

وخاض أشرف داري مع النادي الأهلي 19 مباراة في جميع البطولات، ولم ينجح في صناعة أو تسجيل أي هدف، في حين قدم مستويات متوسطة بجانب استبعاده في العديد من المباريات بسبب تعرضه للإصابات.