في أول مباراة يبدأها قائدًا للزمالك.. زيزو يتلقى صدمة
تلقى أحمد سيد "زيزو"، نجم الزمالك، صدمة خلال مباراة المصري البورسعيدي المقامة حاليًا على ستاد برج العرب في الإسكندرية.
ويستضيف الزمالك مساء اليوم الاثنين منافسه المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري المصري الممتاز.
وحصل زيزو على البطاقة الصفراء من جانب الحكم أحمد الغندور في الدقيقة 42 من عمر اللقاء لإدعائه السقوط في منطقة جزاء المصري للحصول على ضربة جزاء.
وتأكد غياب زيزو عن صفوف الزمالك في مباراته القادمة ضد فاركو يوم الجمعة المقبل على ملعب المقاولين العرب، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة للدوري.
ويحمل زيزو شارة قيادة الزمالك لأول مرة خلال مشواره مع الفريق الأبيض الذي انضم إلى صفوفه في شهر يناير 2019.
ويغيب أيضًا عن صفوف الزمالك في لقاء فاركو اللاعب السنغالي إبراهيما نداي بسبب تراكم البطاقات أيضًا.
وأنهى المصري البورسعيدي الشوط الأول من عمر المباراة متقدمًا بهدف دون رد، سجله اللاعب التونسي فخر الدين بن يوسف بتسديدة قوية في الدقيقة 20 من عمر اللقاء.
وحقق المصري الفوز على الزمالك في لقاء الدور الأول للدوري بهدف دون رد سجله الجزائري غيلاس قناوي.
وتلقى زيزو صدمة أخرى بعدما أضاع ضربة جزاء للزمالك في الدقيقة 72 في لعبة أثارت جدلًا واسعًا بعدما طالب الفريق الأبيض باحتسابها هدفًا لتجاوز الكرة خط المرمى.