في أول مباراة يبدأها قائدًا للزمالك.. زيزو يتلقى صدمة

وحصل زيزو على البطاقة الصفراء من جانب الحكم أحمد الغندور في الدقيقة 42 من عمر اللقاء لإدعائه السقوط في منطقة جزاء المصري للحصول على ضربة جزاء.

وتأكد غياب زيزو عن صفوف الزمالك في مباراته القادمة ضد فاركو يوم الجمعة المقبل على ملعب المقاولين العرب، والمؤجلة من الجولة الثانية عشرة للدوري.

ويحمل زيزو شارة قيادة الزمالك لأول مرة خلال مشواره مع الفريق الأبيض الذي انضم إلى صفوفه في شهر يناير 2019.