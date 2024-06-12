ديمبلي برشلونة يظهر في النصر بقناع ساديو ماني

لا يوجد في كرة القدم بالنسبة لجماهير برشلونة في السنوات الأخيرة أسوأ من نموذج اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي.

النجم الفرنسي جاء إلى صفوف الفريق الكتالوني برقم كبير للغاية ولم يقدم قط المطلوب منه بل وفي بعض الأحيان أضر الفريق كثيرًا.

بعيدًا عن هذا فقد غاب سنوات بسبب الإصابات وافتعل المشاكل بشكل أو بآخر، وأضاع على الفريق الكتالوني عدة فرص في سوق الانتقالات، لعل أبرزها كان يخص عودة نيمار دا سيلفا.

لكن ديمبلي ليس بالحالة الفردية فيما نتحدث عنه، فيبدو أن أحدهم ويدعى ساديو ماني سيلحق به قريبًا.