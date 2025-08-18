بعد طرح 3 نسخ رسميا.. كم يبلغ سعر قميص النصر السعودي الجديد؟

تم الكشف رسميًّا، عن سعر قميص نادي النصر السعودي، وذلك قبل ساعات من انطلاق منافسات كأس السوبر.

وتنطلق كأس السوبر السعودية لكرة القدم في نسختها الثانية عشرة غدا الثلاثاء، والتي ستقام في هونغ كونغ لأول مرة بمشاركة أربعة أندية، هي: النصر، والاتحاد، والأهلي، والقادسية.

وتقام البطولة خلال الفترة من 19 إلى 23 أغسطس الحالي استمرارا لاستراتيجية الاتحاد السعودي في إقامة البطولة خارج المملكة.

ويصطدم النصر، المتوج باللقب مرتين، بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو بالاتحاد بقيادة زميله الفرنسي السابق كريم بنزيما في نصف النهائي، غدا الثلاثاء، فيما يلعب القادسية مع الأهلي، بعد غد الأربعاء، في المباراة الثانية.

ويخوض النصر البطولة بصفته ثالث الدوري المحلي الموسم الماضي على أمل إسعاد جماهيره وحصد اللقب الغائب منذ 2020، بعد إبرام عدة صفقات قوية أبرزها الفرنسي كينغسلي كومان، وإينيغو مارتينيز، وجواو فيلكس، إضافة إلى تولي المدرب البرتغالي جورجي جيسوس القيادة الفنية خلفا للإيطالي ستيفانو بيولي.

ويسعى جيسوس (71 عاما) لتحقيق اللقب الثاني للنصر في البطولة، فضلا عن إنجازه الشخصي بحصده للمرة الرابعة في تاريخه بعدما توج به ثلاثة مرات مع الهلال في مواسم 2024-2020، و2023-2024، و2018-2019.

سعر قميص النصر

تم إعلان سعر طقم النصر الجديد، من النسخ الـ3 التي ظهرت (نسخة اللاعبين - نسخة الجماهير - الشورت) عبر المتجر الرسمي المتعاقد مع النادي، وجاءت الأسعار كالتالي:

799 ريال نسخة اللاعبين

499 ريال نسخة الجماهير

249 ريال شورت رجالي

399 ريال نسخة الأطفال

199 ريال شورت الأطفال

50 ريال للطباعة على التيشيرت