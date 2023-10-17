تقرير: مورينيو يتلقّى عرضًا ضخمًا للتدريب في الدوري السعودي

كشفت تقارير سعودية عن اقتراب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما، من الرحيل عن الفريق بعد نهاية الموسم الحالي، من أجل العمل بدوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا لما ذكره موقع "Sportskeeda Football"، اليوم الثلاثاء، "هناك نادٍ في الدوري السعودي مستعد لتقديم عقد لمورينيو بقيمة 104 ملايين جنيه إسترليني".

وفي الصيف الماضي، رفض مورينيو عرضين من السعودية، لتدريب الهلال والأهلي، واختار البقاء في روما.

ولكن في الأيام الأخيرة، صرّح المدرب بنفسه لوسائل الإعلام "أنه سيعمل في السعودية يومًا ما".

من جانبه، كشف الإعلامي الرياضي تركي الغامدي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن مفاوضات السعودية مع مورينيو، تتقدم بسرعة كبيرة جدًا.