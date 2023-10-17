تقرير: مورينيو يتلقّى عرضًا ضخمًا للتدريب في الدوري السعودي
كشفت تقارير سعودية عن اقتراب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما، من الرحيل عن الفريق بعد نهاية الموسم الحالي، من أجل العمل بدوري روشن السعودي للمحترفين.
ووفقًا لما ذكره موقع "Sportskeeda Football"، اليوم الثلاثاء، "هناك نادٍ في الدوري السعودي مستعد لتقديم عقد لمورينيو بقيمة 104 ملايين جنيه إسترليني".
وفي الصيف الماضي، رفض مورينيو عرضين من السعودية، لتدريب الهلال والأهلي، واختار البقاء في روما.
ولكن في الأيام الأخيرة، صرّح المدرب بنفسه لوسائل الإعلام "أنه سيعمل في السعودية يومًا ما".
من جانبه، كشف الإعلامي الرياضي تركي الغامدي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن مفاوضات السعودية مع مورينيو، تتقدم بسرعة كبيرة جدًا.
وأوضح، أن "المدير الفني البرتغالي، سيحصل على راتب إجمالي يُقدّر بـ 200 مليون يورو "50 مليونًا في الموسم الواحد"، إذا تمت الصفقة بشكل رسمي.
وأوضح "الغامدي"، أن السعودية، لم تحدد ناديًا بعينه للتعاقد مع مورينيو؛ إلا أن فريقين ينتميان لصندوق الاستثمارات السعودي، يبحثا مدى إمكانية التعاقد معه، لاتخاذ قرار الاستغناء عن الجهازين الفنيين الحاليين من عدمه.
ولا يمر "مورينيو" بأفضل أوقاته برفقة روما، فعلى الرغم من الاستفاقة التي حدثت بالفوز في المباراتين الأخيرتين بالفوز على كل من فروسينوني وكالياري، فإن الفريق ما زال في المركز العاشر، ولديه 11 نقطة فقط من 8 مباريات، ما جعل الشائعات تتردد عن قرب استغناء روما عن خدمات المدرب القدير الذي يدرب الفريق، منذ مايو من العام 2021.