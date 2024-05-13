رد برشلونة على رغبة الاتحاد السعودي في شراء تير شتيغن
حسمت إدارة نادي برشلونة الإسباني قرارها بشأن حارس مرمى الفريق، الألماني مارك أندريه تير شتيغن، خلال الموسم المقبل.
شتيغن وقع عقدًا جديدًا مع برشلونة في أغسطس الماضي حتى عام 2028.
وكشفت تقارير صحفية مؤخرًا عن رغبة مسؤولي نادي الاتحاد السعودي في التعاقد هذا الصيف، مع شتيغن حارس برشلونة لتدعيم صفوف الفريق.
وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن مسؤولي النادي الاسباني قرروا الإبقاء على تير شتيغن كلاعب أساسي بالفريق.
وأكدت الصحيفة أن النادي الإسباني يرغب في استمرار حارس المرمى الألماني مع الفريق هذا الموسم، ولكنها ستنظر في العروض المقدمة للحارس الثاني إينياكي بينيا.
وانضم شتيغن، البالغ من العمر 32 عامًا، إلى صفوف برشلونة عام 2014، قادمًا من بروسيا مونشنغلادباخ، وتبلغ القيمة السوقية له وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" نحو 30 مليون يورو.
ويستعد برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد مساء اليوم الاثنين، على أمل استعادة المركز الثاني، الذي يؤهله لخوض مباريات كأس السوبر الإسباني الموسم المقبل، بعد أن خرج خالي الوفاض هذا الموسم.