رد برشلونة على رغبة الاتحاد السعودي في شراء تير شتيغن

وأكدت الصحيفة أن النادي الإسباني يرغب في استمرار حارس المرمى الألماني مع الفريق هذا الموسم، ولكنها ستنظر في العروض المقدمة للحارس الثاني إينياكي بينيا.

وانضم شتيغن، البالغ من العمر 32 عامًا، إلى صفوف برشلونة عام 2014، قادمًا من بروسيا مونشنغلادباخ، وتبلغ القيمة السوقية له وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" نحو 30 مليون يورو.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال سوسيداد مساء اليوم الاثنين، على أمل استعادة المركز الثاني، الذي يؤهله لخوض مباريات كأس السوبر الإسباني الموسم المقبل، بعد أن خرج خالي الوفاض هذا الموسم.