ترتيب الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يذيق نابولي "المتصدر" أول هزيمة

قاد المهاجم البوسني إدين دجيكو فريق إنتر ميلان إلى انتصار ثمين في الدوري الإيطالي لكرة القدم، حيث تغلب على المتصدر نابولي 1 - صفر يوم الأربعاء في المرحلة السادسة عشرة من المسابقة والتي شهدت أيضا تعادل أودينيزي مع إمبولي 1 - 1.

وحسم دجيكو قمة مباريات المرحلة بهدف وحيد سجله في الدقيقة 56 ليهدي إنتر ثلاث نقاط ثمينة أبقته داخل إطار المنافسة بقوة ضمن فرق مقدمة جدول الدوري.

وارتفع رصيد إنتر ميلان بذلك إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر نابولي، وثلاث نقاط خلف ميلان، ونقطة واحدة خلف يوفنتوس الذي فاز في مباراته اليوم بالمرحلة نفسها على كريمونيزي 1 - صفر.