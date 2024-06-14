قائد اسكتلندا روبرتسون يتوعّد ألمانيا قبل موقعة افتتاح أمم أوروبا
قال آندي روبرتسون قائد اسكتلندا إن منتخب بلاده سيخوض المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا 2024 أمام ألمانيا البلد المضيف غدا الجمعة دون ضغوط أو توقعات لكنه سيقاتل للحصول على نتيجة تساعده للتقدم إلى الدور الثاني.
واعترف روبرتسون، مدافع ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بأن اسكتلندا قدمت أداء باهتا خلال دور المجموعات ببطولة أوروبا الأخيرة، لكن اللاعبين لن يرتكبوا نفس الأخطاء مرة أخرى وفق قوله.
وفي ظل توقعات بأن تسيطر ألمانيا على الكرة، قال روبرتسون إن فريقه يحتاج إلى إحباط منافسه بقدر الإمكان والاستفادة من المواقف التي يحصل فيها على الكرة.
وشدد روبرتسون في المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "إذا تمكننا من القيام بذلك، آمل أن يكون ذلك مفتاح تحقيق النتيجة (التي نريدها). نثق في قدرتنا على القيام بذلك والأمر متروك لنا لإظهار ذلك".
وعادت اسكتلندا أخيرا إلى المسابقات الدولية الكبرى في بطولة أوروبا الماضية في صائفة 2021، وذلك بعد غيابها منذ المشاركة في كأس العالم 1998 في فرنسا.
ولم تتمكن اسكتلندا من عبور دور المجموعات في 11 مشاركة سابقة بالبطولات الكبرى، وهو ما يدفع روبرتسون ورفاقه إلى اعتبار ذلك الإنجاز الهدف الأساسي في بطولة أوروبا 2024.
وقال روبرتسون، الذي أكد أنه مستعد للمشاركة بعد تعرضه لإصابة في التدريبات الأسبوع الماضي "لا نريد أن نندم على أي شيء هذه المرة" مضيفا: "نثق في أننا فريق يمكنه صناعة التاريخ"
وشارك روبرتسون في 69 مباراة دولية مع اسكتلندا بين عامي 2014 و2024.