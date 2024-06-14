قائد اسكتلندا روبرتسون يتوعّد ألمانيا قبل موقعة افتتاح أمم أوروبا

قال آندي روبرتسون قائد اسكتلندا إن منتخب بلاده سيخوض المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا 2024 أمام ألمانيا البلد المضيف غدا الجمعة دون ضغوط أو توقعات لكنه سيقاتل للحصول على نتيجة تساعده للتقدم إلى الدور الثاني.

واعترف روبرتسون، مدافع ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، بأن اسكتلندا قدمت أداء باهتا خلال دور المجموعات ببطولة أوروبا الأخيرة، لكن اللاعبين لن يرتكبوا نفس الأخطاء مرة أخرى وفق قوله.

وفي ظل توقعات بأن تسيطر ألمانيا على الكرة، قال روبرتسون إن فريقه يحتاج إلى إحباط منافسه بقدر الإمكان والاستفادة من المواقف التي يحصل فيها على الكرة.

وشدد روبرتسون في المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "إذا تمكننا من القيام بذلك، آمل أن يكون ذلك مفتاح تحقيق النتيجة (التي نريدها). نثق في قدرتنا على القيام بذلك والأمر متروك لنا لإظهار ذلك".