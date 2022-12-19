حارس الأرجنتين يكشف لمن وجّه إشارته التي أثارت غضبا

دقيقة صمت!

ولم يكن هذا التصرف الوحيد من إيميليانو مارتينيز، حيث سخر حارس الأرجنتين من كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا خلال الاحتفال بلقب كأس العالم 2022.

وانتشر مقطع فيديو للاعبي الأرجنتين يحتفلون في غرفة تغيير الملابس حيث اصطفوا في طابور خلف بعضهم البعض.

لكن إيميليانو مارتينيز توقف لبضع ثوان وأعلن "دقيقة صمت" للسخرية من مبابي، قبل أن يواصل الاحتفال مع زملائه.