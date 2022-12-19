حارس الأرجنتين يكشف لمن وجّه إشارته التي أثارت غضبا
كشف إيميليانو مارتينيز حارس مرمى منتخب الأرجنتين سبب إشارته خلال تسلمه جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس في كأس العالم 2022.
وقال مارتينيز في تصريحات نقلتها صحيفة "bild" الألمانية: "لم تكن مزحة، لقد فعلت ذلك لأن الفرنسيين أطلقوا صيحات الاستهجان علي، الغطرسة لن تجدي نفعًا معي. لقد جئت من مكان متواضع للغاية، وذهبت إلى إنجلترا في سن مبكرة جدًا".
دقيقة صمت!
ولم يكن هذا التصرف الوحيد من إيميليانو مارتينيز، حيث سخر حارس الأرجنتين من كيليان مبابي مهاجم منتخب فرنسا خلال الاحتفال بلقب كأس العالم 2022.
وانتشر مقطع فيديو للاعبي الأرجنتين يحتفلون في غرفة تغيير الملابس حيث اصطفوا في طابور خلف بعضهم البعض.
لكن إيميليانو مارتينيز توقف لبضع ثوان وأعلن "دقيقة صمت" للسخرية من مبابي، قبل أن يواصل الاحتفال مع زملائه.
وبحسب "صحيفة "ذا صن" فإنه سُمع صوت مارتينيز يقول: "دقيقة صمت على مبابي، فقد مات".
وسجل مبابي 3 أهداف في مرمى إيميليانو مارتينيز بينهما هدفان من ضربتي جزاء، حيث تعادل منتخبا فرنسا والأرجنتين 3/3 في الشوطين الأصليين والإضافيين لكن التانغو فاز بضربات الترجيح 4/2.