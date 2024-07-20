دخل الملاكم جيك بول في اشتباك قوي مع منافسه مايك بيري قبل نزالهما المرتقب، مساء السبت، في منافسة للوزن الثقيل من ثماني جولات في فلوريدا.

وخلال المواجهة الإعلامية التي تسبق النزال، يوم الجمعة، تبادل بول وبيري النظرات التقليدية مع الكثير من الكلام الاستفزازي بينهما، وكاد الكلام أن يتحول إلى عراك عنيف.

وضع بيري يديه على جيك بول أولاً، لكن الأخير دفعه بقوة أكبر، مما أعاده إلى الوراء.

وأحاط أفراد الأمن بالمقاتلين، ووضعوا أنفسهم بينهما سريعا قبل أن يتصاعد الاشتباك الجسدي بينهما.

وبينما كان الأمن يمسك ببيري، حمّس بول الجمهور، وبدا سعيداً بنفسه.

وقال بول بعد المواجهة: "إنه خفيف، لقد طار ستة أقدام".

ويستعد جيك بول بعد نزال اليوم لنزاله الضخم المقبل ضد الأسطورة مايك تايسون، الذي كان من المفترض أن يقام هذه الأيام، ولكن تم تأجيل تلك المباراة حتى نوفمبر بعد أن نصح الأطباء الملاكم الأسطوري بتأجيل عودته إلى الحلبة.

وفاز جيك بول بثلاث مباريات متتالية منذ خسارته بقرار منقسم أمام تومي فيوري في فبراير 2023، وهزم بول ريان بورلاند بالضربة القاضية في الجولة الأولى في مارس الماضي في آخر مباراة له، ومن المقرر أن يواجه مايك تايسون بعد ذلك في 15 نوفمبر.