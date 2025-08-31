سر التعثر المفاجئ.. لماذا سقط برشلونة في فخ رايو فاييكانو؟

إرم نيوز - نورالدين ميفراني

خسر فريق برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني، أول نقطتين في مشوار الليغا هذا الموسم بعد أن تعادل خارج دياره مع رايو فاييكانو بهدف لكل منهما مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة.

المتابعون للمباراة يدركون أن برشلونة كان مهدداً بالخسارة لولا تألق الحارس خوان غارسيا الذي ذاد عن مرماه ببراعة ومنع عدة فرص محققة.

ويستعرض "إرم نيوز" في السطور القادمة أسباب تعثر برشلونة المفاجئ وخسارته نقطتين بعد الفوز في أول جولتين من عمر الليغا:

أرضية الملعب

لم تساعد أرضية ملعب "فايكاس" الذي استضاف المباراة لاعبي برشلونة في تقديم الإيقاع السريع والتمريرات المتبادلة وهو الأمر الذي أفقد الفريق الكتالوني سلاحاً مهماً في بناء هجماته.

وظهر أصحاب الأرض في حالة فنية جيدة خاصة مع التأقلم الواضح مع أرضية ملعبهم بعكس لاعبي برشلونة الذين واجهوا صعوبات في الاستحواذ وتبادل التمريرات.

الروح القتالية

قدم فريق رايو فاييكانو مباراة كبيرة ولعب دون خوف أمام حامل لقب الدوري الإسباني وضغط بقوة على لاعبي المنافس، وكان قريبا أكثر من مرة لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث.

وتحلى أصحاب الأرض بالروح القتالية ولعبوا بحماس شديد وهو ما قلل الفوارق الفنية مع عناصر برشلونة.

تراجع لافت

باستثناء حارس المرمى خوان غارسيا فشل لاعبي برشلونة في تقديم مستواهم الطبيعي ولم يقدموا ما كان منتظرا منهم.

وقد تكون أرضية الملعب أعاقت بعض اللاعبين المتميزين مثل لامين يامال ورافينيا ولكن أغلب العناصر لم تظهر بمستواها المعتاد.