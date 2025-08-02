5 صور من استعدادات "مدمر" محمد صلاح ولامين يامال (شاهد)

بدأ البرتغالي نونو مينديز، نجم باريس سان جيرمان، الاستعداد بقوة للموسم الجديد مع الفريق الفرنسي، حيث نشر اللاعب صورا تظهر التدريبات البدنية التي استهلها خلال فترة الراحة الحالية، قبل عودة التدريبات الجماعية لفريقه.

وأنهى باريس سان جيرمان الموسم متأخرا بعد خوض نهائي كأس العالم للأندية 2025، ضد تشيلسي، حيث خسر الفريق الفرنسي اللقب أمام البلوز.

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وكان مينديز، الظهير الأيسر لسان جيرمان، حديث عالم كرة القدم في الفترة الأخيرة، بعد أدائه الخيالي مع فريقه في الموسم المنصرم، الذي أنهاه بأفضل طريقة ممكنة على الصعيد الدولي بتتويجه مع منتخب بلاده بلقب دوري الأمم الأوروبية.

وخطف مينديز، البالغ 22 عاما، الأنظار خاصة في المباريات الكبيرة التي نجح من خلالها في الحد من خطورة نجوم اللعبة في الوقت الحالي، تحديدا تلك الأسماء المرشحة للفوز بالكرة الذهبية وآخرهم لامين يامال في مباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي دوري الأمم الأوروبية.

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وخلال اللقاء أوقف مينديز خطورة يامال وحرمه اللعب بطريقته المعروفة، فلم يتمكن الإسباني من مراوغته أو إرسال الكرات العرضية أو حتى التسديد إلا في مرات نادرة، ومن مواقع غير مؤثرة في الملعب.

ولم يكن نجم برشلونة هو الضحية الوحيدة لـ"مينديز"، الذي خرج من مواجهات ثنائية أخرى بنجاح منقطع النظير وبالتحديد أمام الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

ففي مباراة ليفربول وباريس سان جيرمان التي أقيمت في مارس الماضي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، أزعج مينديز صلاح وراقبه كظله.

وخلال تلك المواجهة المثيرة لم يتمكن صلاح من مراوغة مينديز، كما أن الأخير حرمه من تسجيل هدف مبكر كان كفيلا بتعزيز فرص ليفربول في إكمال مشواره في البطولة الأوروبية العريقة حين اعترض بقدمه كرة كانت في طريقها إلى شباك الحارس جانلويجي دوناروما.

وفي الموسم المنتهي 2024-2025 خاض مينديز مع باريس سان جيرمان 53 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 6 أهداف، كما قدّم لزملائه 6 تمريرات حاسمة.

وتُوج مينديز مع سان جيرمان بجميع الألقاب المحلية (الدوري الفرنسي، كأس السوبر الفرنسي، كأس فرنسا)، وأضاف إليها لقب دوري أبطال أوروبا وهو الأول في تاريخ الباريسيين.