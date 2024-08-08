اقترب نادي فيورنتينا الإيطالي، من الحصول على خدمات أحد اللاعبين المتألقين مع منتخب المغرب في أولمبياد باريس.

ويختتم منتخب المغرب مشواره في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، عندما يواجه مصر مساء اليوم الخميس على الميدالية البرونزية.

وكشف الإعلامي الإيطالي فابريزيو رومانو المختص بأخبار انتقالات اللاعبين، أن فيورنتينا توصل إلى اتفاق مع ريمس الفرنسي بشأن أمير ريتشاردسون لاعب وسط منتخب المغرب.

وأضاف رومانو عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن الصفقة ستصل قيمتها إلى ما يقرب من 10 ملايين يورو، مقسمة إلى حزمة بقيمة 9 ملايين يورو رسوم ثابتة، ومليون يورو إضافات.

وسيحصل نادي ريمس أيضًا على نسبة إعادة بيع تصل إلى 10%.

وشارك ريتشاردسون في جميع مباريات المغرب في أولمبياد باريس، وسجل هدفا في شباك العراق بدور المجموعات.

كما تواجد ريتشاردسون بقائمة المنتخب المغربي الأول في منافسات كأس أمم أفريقيا الماضية، وشارك في لقاء وحيد أمام زامبيا في دور المجموعات.

ومع فريقه ريمس شارك ريتشاردسون الموسم الماضي في 28 مباراة بالدوري الفرنسي، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف واحد.