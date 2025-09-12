رئيس قنوات ثمانية يعلن ناديه السعودي المفضل (فيديو)

أعلن عبد الرحمن أبو مالح، رئيس قنوات ثمانية، عن ناديه السعودي المفضل بالنسبة له.

وقال أبو مالح في مقابلة مع قناة "روتانا خليجية" إن قنوات ثمانية لديها طموح لصناعة منتج يفتخر به الجميع يقدم تجربة تنافس القنوات العالمية.

وأكد أبو مالح أنه مشجع لنادي الهلال السعودي موضحاً أن الأمر لا يمثل أي هاجس لدى المتابعين لأن قنوات ثمانية تعمل وفق نظام احترافي.

أخبار ذات علاقة تردد قنوات ثمانية الناقلة لدوري روشن 2025/2026

وأوضح أن القنوات الناقلة للدوري السعودي ستلتزم بالحيادية ولن تتأثر بأي ميول تجاه فريق بعينه مؤكداً أن قنوات ثمانية هي مورد رزقه ويحبها أكثر من أي شيء آخر وبالتالي لن يجامل الهلال على حساب العمل الإعلامي الاحترافي.

وأشار إلى أنه ليس متداخلاً بشكل كبير في الوسط الرياضي موضحاً أن هناك أخطاء واردة ولكن التجربة مازالت في بدايتها وهناك فرصة للتطور والتحسن باستمرار.

أخبار ذات علاقة جدول معلقي الجولة الأولى من الدوري السعودي على قنوات ثمانية

وأكد أنه يثق فيمن حوله من فريق عمل قنوات ثمانية ولديهم إخلاص لهذا المشروع لتقديم منتج سعودي رائع وينافس على مستوى العالم.

أخبار ذات علاقة طريقة حل مشكلة عدم ظهور الصوت في قنوات ثمانية (صورة)

وحصلت قنوات ثمانية على حقوق بث البطولات السعودية بداية من الموسم الحالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.