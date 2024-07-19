كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن حقيقة مفاوضات النادي الأبيض، مع شروق فؤاد لاعبة الفريق الأول للأهلي، لكرة الطائرة للسيدات.

ومساء يوم الجمعة، قرر النادي الأهلي المصري، فسخ تعاقده مع شروق فؤاد لاعبة فريق الكرة الطائرة للسيدات، بشكل رسمي.

وقالت تقارير صحفية مصرية إن شروق فؤاد دخلت في مفاوضات مع نادي الزمالك خلال الفترة الماضية.

وأشارت تلك التقارير إن نادي الزمالك، بصدد الإعلان عن التعاقد مع لاعبة الطائرة بالأهلي خلال الأيام المقبلة.

ورد مصدر داخل نادي الزمالك عبر "إرم نيوز" على هذه التقارير، مؤكدًا أنها لا أساس لها من الصحة.

وأوضح: "هناك مشاكل كثيرة داخل ألعاب الصالات للرجال والسيدات داخل نادي الزمالك، مجلس الإدارة بقيادة حسين لبيب لا يرغب في تفاقمها".

وأضاف: "شروق فؤاد خضعت لعملية جراحية كبيرة في يدها، ومستقبلها ما زال غامضًا، مع لعبة كرة الطائرة، ومجلس الزمالك لا يرغب في الدخول في مغامرة غير مأمونة العواقب".

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يذكر أن الأهلي فسخ عقد شروق فؤاد، رغم أنه لا يزال ممتدًا لمدة موسمين.

وغابت شروق عن الأهلي في بطولة إفريقيا للأندية التي أقيمت في ضيافة النادي في الفترة من 24 أبريل حتى 4 مايو ‏الماضي، لينتهي موسم اللاعبة رسميًّا.

ولم يكشف النادي الأهلي سبب الاستغناء عن لاعبة كرة الطائرة، إلا أن إبراهيم فخر الدين المدير الفني للفريق، قال إن الأمر جاء من وجهة نظر فنية بحتة.