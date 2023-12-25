غاياردو يحسم مصير عبد الرحمن العبود مع نادي الاتحاد

كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، اتخذ قرارًا باستبعاد عبد الرحمن العبود، لاعب وسط الفريق، من حساباته الفنية فيما تبقَّى من منافسات الموسم الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الإثنين، فإن المدرب الأرجنتيني وافق على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة معارًا لأي فريق يرغب في كسب خدماته.

وظل العبود خارج حسابات الاتحاد في بداية الموسم الجاري بقرار فني من البرتغالي نونو سانتو، المدرب السابق، قبل أن يعود إلى التدريبات، ويشارك في المباريات بعد قدوم غاياردو، لكن ذلك لم يدم طويلًا، إذ استبعده الأرجنتيني من مباراة ضمك الماضية، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي، ومن كأس العالم للأندية، التي شارك فيها الفريق وانتهت أخيرًا، ليتَّخذ قراره النهائي بإبعاده.