غاياردو يحسم مصير عبد الرحمن العبود مع نادي الاتحاد
كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني مارسيلو غاياردو، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، اتخذ قرارًا باستبعاد عبد الرحمن العبود، لاعب وسط الفريق، من حساباته الفنية فيما تبقَّى من منافسات الموسم الجاري.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الإثنين، فإن المدرب الأرجنتيني وافق على رحيل اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة معارًا لأي فريق يرغب في كسب خدماته.
وظل العبود خارج حسابات الاتحاد في بداية الموسم الجاري بقرار فني من البرتغالي نونو سانتو، المدرب السابق، قبل أن يعود إلى التدريبات، ويشارك في المباريات بعد قدوم غاياردو، لكن ذلك لم يدم طويلًا، إذ استبعده الأرجنتيني من مباراة ضمك الماضية، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من الدوري السعودي، ومن كأس العالم للأندية، التي شارك فيها الفريق وانتهت أخيرًا، ليتَّخذ قراره النهائي بإبعاده.
ومن المنتظر أن تفتح إدارة الاتحاد ملف العروض المقدمة للاعب بعد المباراتين المقبلتين أمام النصر والطائي في الدوري، وتحديدًا خلال فترة التوقف التي تمتد شهرًا ونصف الشهر بسبب مشاركة المنتخب السعودي بنهائيات كأس آسيا 2023.
يذكر أن الاتحاد جدَّد في أكتوبر 2022 عقد عبد الرحمن العبود لمدة 3 مواسم، حتى 2026، في عهد الإدارة الحالية برئاسة أنمار الحائلي.
يذكر أن العبود شارك في 4 مباريات فقط تحت قيادة غاياردو في دوري روشن ودوري أبطال آسيا، قبل أن يقرر المدرب استبعاده.
وكان عبد الرحمن العبود انتقل إلى صفوف الاتحاد في صيف 2019، قادمًا من نادي الاتفاق.