تبرئة نجم مانشستر يونايتد من تهمة العنف الأسري

كشفت تقارير صحفية أن الشرطة البرازيلية أوقفت التحقيقات بشأن إساءة أنتوني، نجم مانشستر يونايتد، تجاه صديقته السابقة، بسبب نقص الأدلة.

وكان جناح مانشستر يونايتد قد اتهمته صديقته السابقة غابرييلا كافالين بـ"العنف الأسري"، والتهديد والإصابة الجسدية" العام الماضي.

وأنكر أنتوني بشدة الادعاءات جميعها ضده، وحصل على إجازة في سبتمبر الماضي لمواجهتها.

وأدى ذلك إلى ظهور أنتوني في مقابلة تلفزيونية مباشرة، إذ أكد باكيًا أنه لا صحة لهذه الاتهامات.

ووفقًا لما ذكره موقع "talksport" فقد بُرِّئ اللاعب الآن، بعد أن وجدت الشرطة نقصًا في الأدلة المتعلقة بأي سوء تصرف.

وأصدر فريق أنتوني القانوني بيانًا صحفيًّا، جاء فيه: "إن دفاع اللاعب أنتوني ماتيوس دوس سانتوس، بالنظر إلى الأخبار التي نشرتها الصحافة يوم الثلاثاء، يؤكد علنًا أن التحقيق الذي فتحته الشرطة في قسم الدفاع عن المرأة في ساو باولو، التابع للشرطة المدنية، قد أغلق من دون توجيه اتهام، لقد كان الدفاع دائمًا على ثقة بأن التحقيقات، التي تجري بسرية، ستثبت براءة أنتوني".

يذكر أن أنتوني الذي ارتبط أخيرًا بالانتقال إلى النصر السعودي، سجل 10 أهداف، وصنع 5 في 47 مباراة بموسمه الأول مع مانشستر، قبل أن يتراجع كثيرًا، ويسجل 3 أهداف، ويصنع هدفين خلال الموسم الماضي.