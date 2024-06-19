بعد انتشاره.. حقيقة مقطع "بسم الله" لكريستيانو رونالدو (فيديو)
تداولت عديد التقارير الإخبارية مقطع فيديو للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة بلاده أمام التشيك، أمس الثلاثاء، ضمن ختام مباريات المجموعة السادسة من الدور الأول.
وفي الدقيقة 60 من المباراة، أتيحت فرصة لمنتخب البرتغال عن طريق ركلة حرة تقدم لها القائد كريستيانو، ولكنه ردد بعض الكلمات التي اعتبرها كثيرون عربية، وذلك بعد أن تحدث رونالدو ببعض المفردات باللغة العربية منذ انتقاله للنصر السعودي في أوائل العام 2023.
وقالت بعض التقارير على منصات التواصل إن رونالدو نطق البسملة قبل تنفيذ الركلة الحرة، التي انتهت بين يدي الحارس التشيكي، حيث قال "بسم الله" قبل تسديد الكرة.
ونشرت بعض المواقع والحسابات الخاصة بقراءة حركة الشفاه على منصات التواصل رواية مغايرة للبسملة؛ إذ قالت إن رونالدو ردد عبارة "Vais marcar"؛ وهي عبارة شائعة باللغة البرتغالية تعني "سوف تُسجّل"، في إشارة إلى الكرة التي سددها رونالدو.
وقالت المصادر ذاتها: "في حين لا توجد وسيلة للتأكد بشكل قاطع مما قاله رونالدو في مقطع الفيديو، إلا أنه من المرجح أنه كان يقول "vais marcar"؛ أي سوف تسجل هذه الكرة.
يشار إلى أن رونالدو خاض مباراة كاملة أمام التشيك في سادس مشاركة له في النهائيات؛ في حين لا يزال ينتظر تدعيم رقمه القياسي كأفضل هداف في تاريخ النهائيات (14 هدفا).