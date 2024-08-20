رئيس النجم الساحلي التونسي يتخذ قرارا مفاجئا ويثير غضب مشجعي النادي

فجر الرئيس الجديد للنجم الساحلي التونسي زبير بية ضجة غير متوقعة وردود أفعال بالجملة في أوساط المشجعين وذلك بعد ظهوره على قنوات أبو ظبي الرياضية مساء السبت الماضي عند حضوره في الأستوديو التحليلي لمباراة ميلان وتورينو ضمن الجولة الافتتاحية للدوري الإيطالي الممتاز.

وتولى زبير بية مهمة رئاسة النجم الساحلي في الثاني من أغسطس الجاري، بشكل مؤقت بعد الأزمة الإدارية والرياضية والمالية غير المسبوقة التي تحاصر النادي، واستقالة رئيسه عثمان جنيح ثم رئيسيه المؤقتين فهمي النيفر وحامد كمون.

وظهر زبير بية، القائد السابق للنجم وأحد أبرز لاعبيه على مر التاريخن مساء السبت الماضي في الأستوديو التحليلي لمباريات الدوري الإيطالي ليفجر موجة من الغضب في أوساط جماهير النادي التي اعتبرت أن تولي مهمة التحليل الفني للمباريات يتعارض تماما مع منصب رئيس للنادي.

كما تولى أيقونة الكرة التونسية السابق تحليل مباراة يوفنتوس وكومو مساء الإثنين.

وأثار قرار زبير بية، الذي يعمل محللا فنيا لمباريات الدوري الإيطالي على قنوات "أبو ظبي الرياضية منذ سنوات طويلة جدلا حادا وآراء متباينة وصلت حتى توجيه اتهامات للرئيس الحالي للمجلس المؤقت بأنه تخلى عن مهامه مع ناديه للتفرغ لمباريات الكالشيو الإيطالي.

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وفي المقابل اعتبر عدد من مشجعي فريق جوهرة الساحل أن وجود زبير بية في أستوديوهات قنوات أبو ظبي الرياضية لا يتعارض بتاتا مع مهامه على رأس النجم الساحلي وأنه يؤدي وظيفته ويشرف على كل اللجان داخل النادي بشكل متميز وناجح حتى الآن.

وفيما لم يدل زبير بية (53 عاما) بأي موقف من الجدل الدائر حاليا في محيط النجم الساحلي، ذكرت مصادر قريبة من دائرة القرار في النادي لـ "إرم نيوز" أن زبير بية مرتبط بعقد مع قنوات أبو ظبي الرياضية وأن سفره ليوم واحد في الأسبوع خارج تونس لن يؤثر بالمرة على عمله على رأس مجلس الإدارة المؤقت وهو منصب غير رسمي وتطوعي للنجم السابق لمنتخب تونس وفق المصدر ذاته.

وعاش النجم الساحلي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة أوضاعا متأزمة بعد انسحاب رئيسه عثمان جنيح، قبل أن ينسج على منواله حامد كمون الرئيس المؤقت ثم فهمي النيفر الذي تولى مسؤولية الرئاسة لمدة لا تتجاوز شهرين قبل انسحابه في يوليو الماضي.

ويرأس زبير بية، قائد النجم التاريخي، وأحد أفضل لاعبي النادي لكل الأوقات، مجلس الإدارة المؤقت الذي تم تعيينه قبل أسبوعين لإنقاذ النادي من الفراغ الإداري الذي يحيط به.

وتولى بية بعد تسلم مهامه، تخفيف الديون المتراكمة على النادي في انتظار رفع المنع عقوبة من التعاقدات بشكل رسمي وتأهيل الوافدين الجدد على النادي.

ويبدأ النجم الساحلي موسم 2024 ـ 2025 في الدوري التونسي بمواجهة الأولمبي الباجي.