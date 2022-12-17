كولر مدرب الأهلي: لا أعلم لماذا سدد أفشة ضربة الجزاء؟
أبدى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، دهشته من تصدي محمد مجدي أفشة لركلة جزاء احتسبت للفريق الأحمر في الوقت بدل من الضائع أمام فيوتشر، وأضاعها اللاعب.
وأهدر محمد مجدي (أفشة) ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 94 سددها في العارضة.
وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا أعلم لماذا سدد أفشة، حتى الآن في وجود علي معلول هو رقم واحد؟".
وأضاف: "لا يصح إهدار ركلة جزاء في توقيت صعب، في الفترة التي ترغب بتحقيق الفوز بها، وما حدث غير مقبول".
واحتسب حكم المباراة ركلة الجزاء بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد التي أكدت وجود مخالفة على سعد سمير مدافع فيوتشر، لينبري لها أفشة ويسددها في العارضة.
وأكد "كولر" في مؤتمر الصحفي أن هناك حالة من التسرع في أداء اللاعبين، ولكن لم يحدث تعالٍ أو استهتار.
وشدد كولر على أن الفريق لديه ضغط مباريات، والجهاز الفني يعمل على تدوير اللعب للحفاظ على قوة الجميع.
وتعادل الأهلي أمام فيوتشر، بهدف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز.
ووضع حسين الشحات الأهلي في المقدمة في الدقيقة 32 منهيًا جملة هجومية وعدة تمريرات متقنة بدأها عمرو السولية إلى محمد شريف الذي أعاد التمريرة للسولية إلى شادي حسين ليمرر الأخير الكرة إلى الشحات الذي وضعها على يسار الحارس محمود جنش.
وتعادل فيوتشر، الذي تقدم للمركز الرابع برصيد 15 نقطة، في الدقيقة 79 بعد عرضية من مصطفى البدري ورأسية من جوناثان نجويم هيأ بها الكرة إلى قدم عبد الكبير الوادي الذي سجل الهدف.
ولا يزال الأهلي في الصدارة برصيد 19 نقطة من 7 مباريات بفارق نقطتين عن الزمالك الثاني الذي حقق فوزًا مثيرًا على البنك الأهلي في وقت سابق.