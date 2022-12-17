كولر مدرب الأهلي: لا أعلم لماذا سدد أفشة ضربة الجزاء؟

وقال كولر في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لا أعلم لماذا سدد أفشة، حتى الآن في وجود علي معلول هو رقم واحد؟".

وأضاف: "لا يصح إهدار ركلة جزاء في توقيت صعب، في الفترة التي ترغب بتحقيق الفوز بها، وما حدث غير مقبول".

واحتسب حكم المباراة ركلة الجزاء بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد التي أكدت وجود مخالفة على سعد سمير مدافع فيوتشر، لينبري لها أفشة ويسددها في العارضة.

وأكد "كولر" في مؤتمر الصحفي أن هناك حالة من التسرع في أداء اللاعبين، ولكن لم يحدث تعالٍ أو استهتار.

وشدد كولر على أن الفريق لديه ضغط مباريات، والجهاز الفني يعمل على تدوير اللعب للحفاظ على قوة الجميع.